Почему в зрелом возрасте тяжелее переживать расставание: главная причина

Расставаться с любимым человеком всегда тяжело. Почему некоторым намного сложнее дается разрыв отношений в зрелом возрасте, рассказали психологи.

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Для женщин в возрасте 30 лет расставание может оказаться особенно разрушительным из-за переплетения физиологических, социальных и личных временных рамок. В отличие от более молодых девушек, женщины этой возрастной группы имеют более четкое представление о том, чего они хотят от жизни, поэтому уход человека из их жизни может сильно пошатнуть эмоциональное состояние.

"Они могут переоценить свою личность, карьерные цели и планы на будущее".

В 20 лет мы обычно не так серьезно и детально планируем свое будущее. Главное – окончить университет, устроиться на работу и наслаждаться жизнью. Мысли о замужестве, детях, приобретении недвижимости и прочих судьбоносных вещах захватывают нас как раз-таки после 30 лет, объясняют специалисты.

Как начать разговор с незнакомцем

Когда мы размышляем о всем вышеперечисленным, то рисуем рядом с собой образ того самого. Знакомство с родителями, переезд, свадьба, обустройство квартиры, совместные путешествия... Визуализация тоже укрепляет нашу связь с партнером.

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