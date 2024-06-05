Как добиться успеха на работе без выгорания

Этот вопрос волнует сегодня многих. Предоставить на него ответы в беседе с "Рамблером" постарался клинический психолог, преподаватель Института психотерапии и клинической психологии Артем Тараянц.

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Зачастую, по словам эксперта, руководители хотят, чтобы сотрудники работали на износ ради прибыли компании, при этом, они далеко не всегда думают об условиях труда и считают, что эмоциональное выгорание — это проблема сотрудника. Сотрудники же, в свою очередь, зачастую относятся к себе как к роботам, способным выдавать максимальный результат при правильном уходе за механизмом. К эмоциям люди, стремящиеся к успеху, зачастую относятся как к помехе, от которой надо избавиться, отключить, или заблокировать, утверждает Тараянц.

"Но эмоции — это очень важные индикаторы психики, которые показывают нам, насколько эффективны мы в своем стремлении насытить наиболее значимые и актуальные потребности. Пытаясь отключить их или проигнорировать, люди прокладывают себе «красную дорожку» к эмоциональному выгоранию и как следствие к возможной профессиональной деградации", — подчеркнул специалист.



Психолог заявляется, чтобы защититься от этого, необходимо обращать внимание на то, насколько экологичной является для вас трудовая деятельность. Он призывает ответить для себя на вопрос о наличии эмоциональной сопричастности процессу, в котором участвуете.

"Имеет ли для вас значение то дело, которым вы занимаетесь? Есть ли у вас ощущение, что вы являетесь частью чего-то большего? Это очень важные вопросы, положительные ответы на которые могут быть хорошим фундаментом в профилактике эмоционального выгорания", — отметил психолог.



Профессиональное выгорание у россиян: признаки, причины и методы борьбы с проблемой

Тараянц напомнил о важности замечать собственные результаты и хотя бы мысленно поощрять себя за них. Также очень важно видеть свой прогресс.

"Есть ли у вас профессиональные амбиции и видите ли вы перед собой возможности для их реализации? Если да, есть ли у вас план и собираетесь ли вы его воплощать? Помните, не бывает успеха без амбиций!", — заявил эксперт.



Многие делают ошибку, возвышая себя и свои профессиональные таланты до небес в своем воображении и искренне удивляясь, когда внезапно к приходит письмо с предложением забрать документы из отдела кадров. Признание – это не аутентичный процесс, необходимо учиться с уважением относиться к мнению коллег и их критике и принимать в качестве признания лишь объективные факты и объективные результаты.

"Иначе можно загнать себя в ловушку иллюзий о собственном величии и сильно разочароваться, когда реальное окружение не разделяет ваши взгляды о важности ваших достижений", — резюмировал психолог.



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