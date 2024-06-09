Проблемы на работе: как добиться уважения коллег

В профессиональной среде уважение со стороны коллег играет ключевую роль в создании благоприятной рабочей атмосферы и достижении успеха. Однако завоевать его бывает непросто. В беседе с "Рамблером" HR-специалист Светлана Дробязко назвала стратегии, которые помогут добиться расположения коллег и укрепить свои позиции в коллективе.

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Как правило, утверждает эксперт, репутация в команде складывается сразу из нескольких факторов:

Умение коммуницировать

Профессиональная экспертиза

Готовность помочь

"Не исключено, что вы слишком неприметны, поэтому коллеги просто не знают вас", — предположила Дробязко.



Один из наиболее эффективных способов завоевать уважение – это демонстрация высокого уровня компетентности. Важно постоянно развивать свои навыки, быть в курсе последних тенденций и стремиться к высоким стандартам в выполнении обязанностей. Также нужно демонстрировать спокойствие и профессионализм даже в трудные моменты, чтобы коллеги видели в вас надежного и зрелого человека.

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HR-специалист призвала чаще общаться с коллегами, чтобы узнать их поближе. Необходимо внимательно слушать, быть открытым к обратной связи и стараться выражать свои мысли ясно и конструктивно. При этом важно избегать сплетен и негативных разговоров о коллегах, чтобы не подрывать доверие.

"Выстраивайте эффективную коммуникацию: давайте обратную связь уважительно и по факту, задавайте больше вопросов, чтобы лучше понять другого человека. Больше реагируйте на просьбы коллег, если это в рамках вашей зоной ответственности. Эти простые рекомендации помогут вам растопить лед в сердцах людей и получить репутацию отзывчивого профессионала своего дела", — отметила эксперт.



Будьте готовы предложить помощь, когда это необходимо, и не бойтесь просить помощи сами. Создание поддерживающей атмосферы способствует укреплению взаимного уважения и доверия в коллективе.

Уважение – это улица с двусторонним движением. Чтобы его завоевать, нужно также уважительно относиться к другим. Признавайте достижения коллег, поддерживайте их идеи и мнения, и демонстрируйте готовность помогать и сотрудничать. Такое поведение с вашей стороны послужит примером и вернется к вам взаимностью.

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