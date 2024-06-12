О чем жалеют люди, оглядываясь на свою жизнь в 80 лет

На протяжении всей жизни нас преследуют различные тревоги. Сдам ли я экзамен? Сделает ли он мне предложение? Сможем ли мы купить ту квартиру?.. И так далее.

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В моменте все кажется глобальным, катастрофическим, и только по прошествии лет мы понимаем, что беспокоились напрасно. Пожилые люди, перешагнувшие отметку в 80 лет, рассказали изданию HuffPost, о чем сожалеют больше всего.

Что обо мне думают люди?

Джеки Стрикер из Рочестера в подростковом возрасте прислушивалась к мнению окружающих и беспокоилась, если вдруг кто-то был от нее не в восторге. С годами она поняла, что не всегда можно повлиять на точку зрения окружающих. Да и зачастую это не имеет смысла.

"Иногда ты не нравишься людям и ничего не можешь с этим поделать. Они сами даже не знают почему, поэтому я не беспокоюсь об этом".



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Беспокойство о том, что еще не случилось

80-летний музыкант из США Кенни Вэнс, в свою очередь, считает, что не нужно тратить силы и нервы на переживания о возможных исходах той или иной ситуации.

"Если вы думаете о результате еще до того, как достигли его, это всего лишь плоды вашего воображении, никак не связанные с реальностью".



Мысли о пенсии

87-летняя Рут Снайдерман-Уоркс призналась, что ее очень беспокоило, сколько свободного времени у нее будет после выхода на пенсию. Она и ее супруг уже более 20 лет не работают, но при этом ведут активный образ жизни и поддерживают социальные связи. Все беспокойства по этому поводу оказались напрасными.

"Итак, мы больше не беспокоимся о своем времени. Этот наш самый большой страх исчез".



Хорошо ли я выгляжу?

"Я очень беспокоилась о своей внешности лет до 40-50". — рассказала HuffPost 91-летняя Наоми Голдрич из Калифорнии. "Красиво ли я одета? Хорошо ли выгляжу? Я была очень высокой и очень худой".



Уже по мере взросления Голдрич поняла, что внешний вид на самом деле не так уж и важен.

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