Лень — естественная часть человеческой природы. Она может быть сигналом того, что нужно отдохнуть или пересмотреть приоритеты. В беседе с "Рамблером" психолог Клиники La Salute Марина Басманова объяснила, почему нельзя ругать себя за лень и как с ней справиться.

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Часто люди начинают ругать себя за лень, считая ее признаком слабости или неполноценности, чем еще больше усугубляют свое состояние. Ругать себя за лень — худший способ справиться с ней, утверждает психолог.

"Это может привести к снижению самооценки и уверенности в себе. Когда мы критикуем себя за то, что нам сложно сделать что-то, мы начинаем чувствовать себя неудачниками. А это, в свою очередь, провоцирует избегание новых задач и вызовов. Человек начинает бояться снова потерпеть неудачу"



Также Басманова подчеркнула, что из-за ругани на себя за лень может развиться стресс и тревожность. Человек может начать испытывать чувство вины и стыда за то, что не выполняет что-то так, как хотелось бы. В результате постоянное самобичевание способно привести нервозности и даже депрессии.

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"Критика за лень бывает контрпродуктивной. Вместо того чтобы мотивировать нас на достижение целей, она может создать еще большее сопротивление и нежелание делать что-либо"



Вместо того, чтобы ругать себя, психолог призывает попробовать разобраться в причинах лени. Возможно, организм таким образом требует отдыха. Также, по ее словам, полезно определить приоритетность своих задач и целей — это поможет сосредоточиться на том, что действительно имеет значение, и уменьшить чувство перегрузки.

"И, конечно, важно помнить о том, что каждый человек уникален и имеет свой темп работы. Не стоит в моменты упадка сил сравнивать себя с другими и ставить перед собой большие задачи. Нужно найти баланс между работой и отдыхом, который подходит именно вам"



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