Почему партнер ничем не интересуется: три возможных причины

Мы вступаем в отношения с людьми, которым могут нравится абсолютно другие вещи, нежели нам. Но бывает и такое, что человека будто бы совершенно ничего не интересует… Почему так происходит, рассказала психолог Приямвада Тендулкар.

© dreamstime.com

Партнер – интроверт

Интроверты застенчивы и чувствуют себя некомфортно в социуме, так как взаимодействие с людьми их опустошает. При этом их нельзя назвать скучными натурами: они любят беседовать на достаточно глубокие темы, отмечает специалист, но тет-а-тет.

«Если вы экстраверт, эта несовместимость может вызвать проблемы в отношениях. В таком случае вам нужно сделать выбор: вы будете работать над проблемой, или предпочтете расстаться?».



«Как будто я снова очутился в школе». Женатый мужчина безответно влюблен в свою коллегу

У партнера депрессия

Все дело может быть в депрессии, так как она лишает человека мотивации к существованию, объясняет психолог.

«Если ваш партнер испытывает временную ситуативную депрессию, вы можете оказать поддержку и проявить терпение. В случаях длительной клинической депрессии, которая обычно развивается в результате серьезной психологической травмы, вам стоит предложить профессиональную помощь».



У партнера избегающий тип личности

Такие люди не стремятся стать частью коллектива, избегают публичных выступлений и принятия серьезных решений. Людям с избегающим типом личности намного комфортнее не привлекать внимания, поэтому экстравертам в отношениях с ними может быть нелегко.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как сохранить искру в отношениях.