«Я ненавижу себя». Мужчина отказывается спать со своей беременной женой

Беременность – важное событие в жизни женщины. На протяжении нескольких долгих месяцев она вынашивает ребенка, что отражается и на самочувствии, и на внешнем виде. И если одни мужчины не меняют своего отношения к возлюбленным в этот период, другие, напротив, начинают вести себя не так, как прежде. В этом на своем примере убедилась девушка, поделившаяся историей из жизни на форуме Reddit.

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Автор поста рассказала, что в ее отношениях с мужем случился разлад: он сильно охладел к ней.

«Когда мы только познакомились, постоянно занимались сексом. Он был таким романтичным, всегда хотел меня. Мы ходили на свидания и не спали, разговаривая друг с другом всю ночь. Когда я забеременела, он постепенно начал отдаляться».



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Супруги уже достаточно давно не занимаются любовью. При этом либидо у мужчины явно не снизилось: он регулярно смотрит фильмы для взрослых и даже любуется фотографиями своих бывших девушек. Автора публикации последний факт особенного встревожил.

«Чувствую себя такой нежеланной и нелюбимой, мое сердце разрывается. Это большая удача, если он «позволяет» мне себя поцеловать. Я ненавижу себя, его и свою беременность. Он говорит, что все еще считает меня красивой, но я не думаю, что это правда».



Мнения пользователей форума разделились.

«Если он так с тобой обращается сейчас, насколько плохо все будет, когда родится ребенок?!», «Развод, детка, развод!», «Я думаю, что он идиот», —пишу одни читатели.



Нашлись и те, кто не стал осуждать мужчину за его безынициативность в отношениях с женой.

«Не обращайте внимания на злых одиноких женщин. Это не такая уж редкость. Некоторым мужчинам приходится нелегко. Вы становитесь кем-то особенным», «Это очень распространено. Что-то в сексе меняется, когда твоя жена беременеет. Настрой определенно меняется», «Не буду врать: беременные женщины красивы в поэтическом смысле, но не в сексуальном. Возможно, он просто незрелый, и это пройдет».



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