Социофобия: как она разрушает отношения

Социофобия — это тревожное расстройство, которое сильно осложняет жизнь человека, затрудняя общение с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Подробнее о природе этого состояния в беседе с «‎Рамблером» рассказали Сычова Татьяна Викторовна врач-психотерапевт, руководитель центра персонализированной психотерапии и психиатрии ЭмоциУМ,

© RapidEye/iStock.com

и Белов Лев, врач-психотерапевт, судебно-психиатрический эксперт центра персонализированной психотерапии и психиатрии ЭмоциУМ.

В отличие от обычной застенчивости или временного волнения перед публичными выступлениями, социофобия представляет собой глубоко укоренившийся страх социальных взаимодействий, который способен значительно нарушать повседневную жизнь. Это не просто дискомфорт в обществе, а патологическая боязнь быть осужденным, отвергнутым или униженным, что имеет серьезные последствия для личной жизни, карьерного роста и общего психоэмоционального состояния человека.

«Люди с этим расстройством избегают встреч с друзьями и коллегами, не могут идти на свидания, отказываются от общественных мероприятий и публичных событий, таких как свадьбы, корпоративы и другие собрания, на которых нужно быть в центре внимания», — объяснил Лев Белов.

Как понять, что у близкого человека психическое расстройство

Этот навязчивый страх провала или отказа от других влияет на личную жизнь социофоба. Со временем эти люди начинают избегать даже простых контактов с близкими, и их отношения становятся поверхностными. Партнер, члены семьи и друзья могут не понимать причины этого поведения, воспринимая его как холодность или равнодушие, в то время как на самом деле за этим стоит глубокий внутренний страх.

Кроме того, социофобия может сильно тормозить карьерное развитие. На работе человеку с этим расстройством трудно заявить о себе, проявить инициативу или попросить о помощи. Это приводит к застою в профессиональной жизни, снижению уверенности в себе и даже депрессии. Страх высказаться и необходимость постоянно контролировать свое поведение, чтобы избежать негативной оценки, выматывает человека, оставляя его в состоянии эмоциональной усталости.

Как расстройство «убивает» любовь?

Социофобия затрудняет построение близких и доверительных отношений. Страх осуждения и внутреннее беспокойство мешают честному и открытому общению с партнером, что может привести к конфликтам, недопониманиям и затруднению построения эмоциональной близости. В отношениях на фоне расстройства человек может становиться все более изолированным, что затрудняет как поддержание общения, так и проявление заботы и внимания.

«Люди с этим расстройством часто находятся в состоянии постоянного ожидания, что их партнер отвергнет их, если они сделают ошибку или скажут что-то не так. Это разрушает основное, что требуется для стабильных и здоровых отношений — доверие», — поделилась Татьяна Сычова.

Механизмы формирования

Социофобия как расстройство тесно связано с повышенным уровнем тревожности и нарушением восприятия социальных ситуаций. Это приводит к формированию и укреплению порочного круга: чем больше человек избегает ситуации, тем сильнее становятся его страхи, и тем больше он старается избегать контактов с людьми. Это поведение подкрепляется мыслями: «Я неинтересен», «Меня не примут», «Со мной что-то не так», что продолжает понижать самооценку и увеличивает социальную изоляцию.

Постоянная боязнь быть оцененным или осужденным подкрепляет у человека ощущение неполноценности. В результате даже безопасные и привычные взаимодействия, например, общение через социальные сети, начинают вызывать страх.

«Социофобия не делает вас слабым или "сломленным", это просто одна из форм тревожного расстройства, с которой можно работать», — подчеркнула Татьяна Сычова.

Эта тревога и избегающее поведение часто приводят к убеждению, что проблема заключается не в расстройстве, а в личности самого человека. Причем окружение из-за непонимания происходящего лишь усугубляют ситуацию своими обидами или претензиями. Это лишь усиливает изоляцию и ограничивает возможности для улучшения качества жизни.

Как победить социофобию?

«Социофобия — это не приговор, а расстройство, с которым можно и нужно работать. Обращение за помощью — это не поражение, а смелый шаг к свободе», — отметил Лев Белов.

Одним из самых эффективных методов работы с социофобией является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Этот метод позволяет изменить негативные установки, которые подкрепляют страх, а также научиться справляться с ситуациями, вызывающими тревогу. Важной частью терапии являются экспозиционные техники — постепенное и мягкое введение в социальные ситуации, которые вызывают стресс, что помогает снижать уровень тревожности и укреплять уверенность в себе.

Важным аспектом лечения является обучение саморазрешению ошибаться, принятию своей неидеальности и практическому использованию навыков для снижения тревожных реакций. Терапия помогает человеку распознавать и разделять свои эмоции и чужие, научиться различать реальный страх от искаженного.

Помните, что социофобия не делает вас менее ценным или слабым, а всего лишь требует времени, усилий и профессиональной помощи для преодоления. А если расстройство наблюдается не у вас, а у вашего близкого человека, не спишите делать выводы о его отношении к вам или характере. Возможно, требуется лишь оказать поддержку, ведь она особенно важна в этом состоянии.

Ранее мы писали о том, как справиться с синдромом навязчивых состояний.