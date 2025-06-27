Хороший левак укрепляет брак: правда ли это

Когда брак трещит по швам, появляется соблазн завезти интрижку на стороне. Мол, встряхнулись, освежились, вернулись друг к другу с новыми чувствами. Но правда ли это работает? И, если да, то в каких случаях? На эти вопросы в беседе с «‎Рамблером» ответила психотерапевт Вероника Сысоева.

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Измена как катастрофа или как сигнал

Обычно мы воспринимаем измену как конец брака. И часто так и есть: она разрывает связи, выбрасывает на берег сгоревшие чувства, ломает остатки доверия.

Но есть и другой сценарий — редкий, сложный, но возможный. Когда измена становится не концом, а началом: откровенных разговоров, болезненной правды, которой избегали, и настоящей, глубокой работы над отношениями. Причем — впервые за многие годы.

Измена может вскрыть всю гнойную суть брака: боль, одиночество, отчуждение, которые копились годами. Но лишь немногие пары выдерживают этот обнаженный, беспощадный взгляд друг на друга.

В исключительных случаях измена может стать катализатором укрепления брака. Но только если оба партнера готовы пройти через мучительную трансформацию: изменивший — взять на себя полную ответственность, отказаться от лжи и оправданий. А другая половина — прожить шок, не прятать боль и обиду, не «‎забывать», а проработать. И если получится — простить. По-настоящему Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Измена как жар — она указывает на воспаление, но не является источником боли. За ней может скрываться все что угодно: от сексуальной неудовлетворенности до эмоционального голода, от молчаливой ярости до многолетнего одиночества в паре. Поэтому «левак» ничего не укрепляет — он просто оголяет то, что прятали под ковер.

Как пережить измену и восстановить доверие

Перестройка на руинах

Прощение измены вовсе не является актом великодушия. Это длинный, многомесячный, а порой и многолетний процесс, в котором нет места иллюзиям. Сначала — гнев, шок, унижение. Потом — разговоры, в которых больно до тошноты. Затем — десятки попыток понять, услышать, восстановить доверие.

Брак может стать крепче только после полной перестройки. Это не про «принять и жить дальше», а про разбор завалов до фундамента. И если он еще цел, придется строить новый дом: с границами, с искренностью, с уязвимостью, которую раньше боялись показывать.

Но такие случаи — исключение, а не правило. Чаще измена разносит отношения на куски, и от былого не остается даже пепла.

Не «левак», а личная трансформация

Люди, пытающиеся «разнообразить брак» романом на стороне, сталкиваются с тем, что разнообразие заканчивается, а проблемы остаются. Или усугубляются.

Измена не решает, она прячет. И когда все вскрывается, становится только хуже. Единственное, что действительно может изменить ситуацию — это честная работа: с собой, с болью, с прошлым, с партнером Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Иногда измена действительно становится точкой роста. Но не для отношений — для личности. Изменивший начинает понимать, как незрелость, страх близости и бегство от ответственности разрушали все. А второй партнер, кому изменили, впервые в жизни перестает быть удобным: учится защищать свои границы, говорить «нет» и не быть заложником вины другого.

Но это путь не к спасению брака. Это — путь взросления. И зачастую это путь, который предстоит пройти в одиночку.

Чем это заканчивается — и кто готов платить такую цену

Главное — понимать, что никакой гарантии нет. Можно пройти все круги ада, вложиться в терапию, исстрадаться — и все равно остаться ни с чем. Потому что любовь, как и доверие, не всегда поддается ремонту. Иногда она просто умирает.

Измена — это всегда риск. И даже если пара проходит через него и выходит другой, это не значит, что они становятся «счастливее» Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Да, иногда пара становится ближе. Но только если оба действительно хотят этого. И готовы заплатить: временем и усилиями. Но все равно важно не строить ожиданий и оставлять пространство для исхода, что брак все равно распадется. И это тоже победа — расстаться мирно, без претензий, оскорблений и обид.

И все же — стоит ли изменять?

Ответ прост. Нет. Стоит работать над близостью до, а не после. Настоящие чувства таятся в повседневной нежности, разговорах по душам, уважении и честности.

Хороший брак строится на способности быть рядом, даже когда хочется уйти. Все остальное — попытка реанимировать то, что давно умерло. Или — переосмыслить и отпустить.

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