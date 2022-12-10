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2 часа назад

Рождественский венок на дверь своими руками: видео

Мира Маркина

Все по-разному готовятся к Новому году и Рождеству, однако практически все стараются хоть каким-то образом украсить свой дом. Если вы всегда ограничивались лишь одной наряженной елкой, мы предлагаем вам посмотреть видео, которое опубликовала пользовательница социальной сети TikTok с ником @anechkalapikova.

Девушка засняла буквально видео инструкцию, которая показывает, как сделать своими руками рождественский венок.

Такое украшение будет прекрасно смотреться на входной двери или на праздничном столе – внутрь можно поместить подсвечники или небольшое блюдо.

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На самом деле, сделать венок можно из самых разных материалов и деталей, а за основу взять инструкцию из этого видео.

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