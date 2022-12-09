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2 часа назад

Психолог рассказала, как избежать чувства вины из-за новогодних подарков

Мира Маркина

Чтобы не жалеть о потраченных под Новый год деньгах, стоит составить список подарков и установить сумму, больше которой выделить на покупки для друзей будет нельзя. Об этом "Газете.ру" рассказала психолог, автор методики "ХэсПи" Галина Руснак.

Специалист отметила, что, если подарки друзьям для человека не формальность, а удовольствие, то смело можно тратить половину зарплаты. Для большинства приемлемая сумма колеблется между 10 и 30% заработка. При этом, по словам Руснак, при подсчетах не учитываются подарки для партнеров, детей и других самых близких людей:

"Такие покупки эмоционально воспринимаются гораздо легче, как будто вы тратите на себя".

Самые лучшие и бесполезные подарки россиян на Новый год

Галина Руснак советует составить список подарков, узнав их примерную стоимость в интернете, или прописать потолок стоимости подарка для каждого, кому хочется что-то преподнести. Если общая сумма окажется неприемлемой, важно честно сказать себе об этом и найти альтернативу подарку, стоимость которого будет оптимальной.

Ранее "Рамблер" опубликовал 35 идей для подарков детям на Новый год. В подборку попали антистресс-игрушки, наборы для творчества и яркие впечатления.

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