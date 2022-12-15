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1 час назад

Россиянкам назвали опасные платья для новогодней ночи

Диана Товсепова

Гастроэнтеролог Вероника Корнилова назвала изданию "Газета.ру" модели платьев, которые будет опасно надевать для празднования Нового года.

Россиянкам назвали опасные платья для новогодней ночи
Фото: Stock.adobe.comStock.adobe.com

Доктор объяснила, что лучше отказаться от платьев-футляров, потому как облегающие вещи увеличивают давление в брюшной полости. Это приводит к возникновению рефлюксов, то есть обратных забросов содержимого одного полого органа в другой.

По ее словам, переедать в тесной одежде недопустимо. Рефлюксы могут испортить самочувствие и настроение.

Гастроэнтеролог посоветовал для праздника выбирать платья А-силуэта или просторные модели, которые не станут давить на живот и сбивать работу ЖКТ.

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