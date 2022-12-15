Россиянкам назвали опасные платья для новогодней ночи

Гастроэнтеролог Вероника Корнилова назвала изданию "Газета.ру" модели платьев, которые будет опасно надевать для празднования Нового года.

Фото: Stock.adobe.com Stock.adobe.com

Доктор объяснила, что лучше отказаться от платьев-футляров, потому как облегающие вещи увеличивают давление в брюшной полости. Это приводит к возникновению рефлюксов, то есть обратных забросов содержимого одного полого органа в другой.

По ее словам, переедать в тесной одежде недопустимо. Рефлюксы могут испортить самочувствие и настроение.

Гастроэнтеролог посоветовал для праздника выбирать платья А-силуэта или просторные модели, которые не станут давить на живот и сбивать работу ЖКТ.