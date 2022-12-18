Диетолог назвала безопасный срок хранения новогодних салатов

Первое, что делают россияне утром 1 января — доедают оставшиеся с вечера салаты. Но врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24» заявила, что это может быть чревато неприятными последствиями для организма.

По словам специалиста, съеденные на утро после празднования салаты могут стать причиной отравления. Если в состав блюда входит мясо, колбаса, заправка в виде йогурта или майонеза, там может развиться бактериальная флора, уточнила эксперт.

«Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен», — подчеркнула медик.

Диетолог рекомендует готовить небольшие порции блюд к новогоднему застолью. «Лучше потом еще раз приготовить что-то свежее и полезное, чем рассчитывать, что организм окажет сопротивление уже испорченному продукту», — резюмировала врач.