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1 час назад

Диетолог Королева назвала безопасный срок хранения новогодних салатов

Катерина Саломе

Первое, что делают россияне утром 1 января — доедают оставшиеся с вечера салаты. Но врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24» заявила, что это может быть чревато неприятными последствиями для организма.

Диетолог назвала безопасный срок хранения новогодних салатов
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалиста, съеденные на утро после празднования салаты могут стать причиной отравления. Если в состав блюда входит мясо, колбаса, заправка в виде йогурта или майонеза, там может развиться бактериальная флора, уточнила эксперт.

«Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен», — подчеркнула медик.

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Диетолог рекомендует готовить небольшие порции блюд к новогоднему застолью. «Лучше потом еще раз приготовить что-то свежее и полезное, чем рассчитывать, что организм окажет сопротивление уже испорченному продукту», — резюмировала врач.

Ранее мы писали о том, что шеф-повар раскрыл рецепт самого дорогого оливье.

Новый год 2023,Маргарита Королева,
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