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2 часа назад

Диетолог Круглова предупредила аллергиков об опасности мандаринов

Мария Каткова

Диетолог Наталья Круглова назвала категории людей, которым лучше отказаться от мандаринов или ограничить их употребление. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Диетолог предупредила об опасности мандаринов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Прежде всего, она призвала аллергиков с опаской отнестись к фрукту. По этой же причине мандарины не стоит употреблять детям, которым еще нет одного года. После этого возраста можно вводить в рацион цитрусовые и следить за реакцией организма.

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Также стоит ограничить мандарины людям с проблемами ЖКТ. Если заболевание находится в стадии обострения, то от фрукта лучше отказаться, так как он содержит кислоты и пищевые волокна. Тем, у кого болезнь находится в стадии ремиссии, можно ограниченно употреблять мандарины.

Среди тех, кому стоит ограничить цитрусовые, — люди с сахарным диабетом. Им диетолог посоветовала употреблять не более 2-3 штук в день из-за того, что они содержат простые углеводы.

Ранее сообщалось, что в Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мандарины.

Новый год 2023,Наталья Круглова,
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