Диетолог предупредила об опасности мандаринов

Диетолог Наталья Круглова назвала категории людей, которым лучше отказаться от мандаринов или ограничить их употребление. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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Прежде всего, она призвала аллергиков с опаской отнестись к фрукту. По этой же причине мандарины не стоит употреблять детям, которым еще нет одного года. После этого возраста можно вводить в рацион цитрусовые и следить за реакцией организма.

Также стоит ограничить мандарины людям с проблемами ЖКТ. Если заболевание находится в стадии обострения, то от фрукта лучше отказаться, так как он содержит кислоты и пищевые волокна. Тем, у кого болезнь находится в стадии ремиссии, можно ограниченно употреблять мандарины.

Среди тех, кому стоит ограничить цитрусовые, — люди с сахарным диабетом. Им диетолог посоветовала употреблять не более 2-3 штук в день из-за того, что они содержат простые углеводы.