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1 час назад

Диетолог Соломатина объяснила, как выбрать лучшую рыбу для новогоднего стола

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Кету, семгу и лосося россияне часто покупают к праздничному застолью. Однако нередко этот продукт подделывают. Как купить красную рыбу и не разочароваться в выборе, News.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Врач объяснила, как выбрать лучшую рыбу для новогоднего стола
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт предостерегла от покупки красной рыбы, выращенной в искусственной среде, так как ее нередко подкрашивают, прежде чем отправить на прилавок.

Рыба такого плана (...) ее кормят комбикормом. Дикая рыба сильно отличается о той, которая сейчас есть на прилавках магазинов, плюс в составе имеются консерванты, большое количество соли.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Диетолог назвала самую полезную рыбу для пожилых

Диетолог рекомендовала выбирать рыбу, реализуемую под известными брендами. Также стоит изучить этикетку. В составе качественной и полезной рыбы не будет множества консервантов.

Ранее “Рамблер” писал о необычных рецептах оливье.

Новый год 2023,Елена Соломатина,
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