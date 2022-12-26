Врач объяснила, как выбрать лучшую рыбу для новогоднего стола

Кету, семгу и лосося россияне часто покупают к праздничному застолью. Однако нередко этот продукт подделывают. Как купить красную рыбу и не разочароваться в выборе, News.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.
Эксперт предостерегла от покупки красной рыбы, выращенной в искусственной среде, так как ее нередко подкрашивают, прежде чем отправить на прилавок.
Диетолог рекомендовала выбирать рыбу, реализуемую под известными брендами. Также стоит изучить этикетку. В составе качественной и полезной рыбы не будет множества консервантов.
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