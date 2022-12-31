Нарколог раскрыл опасность шампанского для зубной эмали

Многие любят шампанское и игристые вина за их легкость. Однако частое употребление напитков с углекислым газом может негативно сказаться на здоровье, заявил РИА Новости нарколог Валентин Скрябин.
В первую очередь эксперт отметил, что напитки “с пузырьками” всасываются в кровь быстрее, чем негазированное вино. Это чревато быстрым опьянением, а также мигренью и головной болью.
Но есть и другой, более неожиданный эффект от частого потребления шампанского.
“Углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль”, – отметил врач.
Также игристые напитки влияют на ваш вес, предупредил нарколог, поскольку от них замедляется метаболизм. Безопасной дозы алкоголя не существует, резюмировал Скрябин.
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