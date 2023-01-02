Каждый год россияне основательно готовятся к новогоднему застолью, так что еды хватает надолго. Но врач-эпидемиолог Наталья Жвавая предостерегает от употребления праздничных блюд в течение последующих дней. Об этом сообщает Ura.ru.

С особой осторожностью, по словам специалиста, нужно относиться к новогодним салатам. Именно они являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций, уточнила она.

«Незаправленные салаты и винегреты рекомендуется хранить в условиях холодильника не более 12 часов, а заправлять майонезом или сметаной салаты их стоит перед употреблением», — подчеркнула врач.

Самыми опасными диетолог назвала салаты с крабовыми палочками, курицей с ананасами, сельдь под шубой, оливье. В случае отравления эксперт рекомендует пить много воды и обратиться специалисту.