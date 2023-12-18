Названы необычные способы применения отвара из овощей для оливье

Не стоит спешить избавляться от воды, в которой варились овощи для оливье. Как ее можно использовать не по назначению, "Лайфу" рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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По словам специалиста, такую воду можно пить, промывать ею руки и лицо или использовать как удобрение для растений (в последнем случае отвар должен быть без соли).

Как объяснила Лялина, в отваре из овощей содержатся калий, магний, железо и фосфор, которые стимулируют рост и развитие растений. Также все перечисленные вещества участвуют в фотосинтезе и могут защищать цветы от различных болезней.

Помимо этого, такая вода полезна для сердечно-сосудистой системы: так, витамин В12 и калий очищают сосуды и считаются противниками повышенного артериального давления.

Наконец, в отваре можно держать руки либо умывать им лицо, обратила внимание специалист. После этого они станут мягче.