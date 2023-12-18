Названы необычные способы применения отвара из овощей для оливье

Названы необычные способы использования отвара из овощей для оливье
Не стоит спешить избавляться от воды, в которой варились овощи для оливье. Как ее можно использовать не по назначению, "Лайфу" рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
По словам специалиста, такую воду можно пить, промывать ею руки и лицо или использовать как удобрение для растений (в последнем случае отвар должен быть без соли).
Как объяснила Лялина, в отваре из овощей содержатся калий, магний, железо и фосфор, которые стимулируют рост и развитие растений. Также все перечисленные вещества участвуют в фотосинтезе и могут защищать цветы от различных болезней.
Помимо этого, такая вода полезна для сердечно-сосудистой системы: так, витамин В12 и калий очищают сосуды и считаются противниками повышенного артериального давления.
Наконец, в отваре можно держать руки либо умывать им лицо, обратила внимание специалист. После этого они станут мягче.
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