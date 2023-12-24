9 книг, создающих новогоднее настроение

Мы часто живем в таком ритме, когда не замечаем, как один день сменяет другой, когда неделя напоминает поезд в метро: пролетает с такой скоростью, что неясно — было или привиделось.

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Иногда мы выныриваем из этого темпа, оглядываемся по сторонам и ошарашенно произносим фразу… Неважно какую, например: «Боже, 30 декабря уже. Новый год совсем скоро!». А затем грустно смотрим внутрь себя и понимаем, что праздник мы и не ждем совсем, не чувствуем. Все эмоции съела рутина. И где это детское ожидание чуда? Где вера в сказку и фею? Мы в тревоге пытаемся купить все необходимое, тратя огромные средства на елки, гирлянды, свечи, украшения. Но внутри все равно пусто. Знакомо?

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Есть такой способ восстановить желаемые эмоции — книготерапия. Когда мы погружаемся в мир авторов, разделяем переживания и приключения их героев, и, благодаря этому, получаем своеобразную подзарядку. Екатерина Балан писатель

Екатерина Балан, писатель, автор телеграм-канала составила для «Рамблера» подборку книг, которые погрузят вас в атмосферу праздника, волшебства, любви, приключений и позволят почувствовать приближающийся Новый год.

Ричард Пол Эванс «Рождественская шкатулка»

Об этой книге не должен был узнать никто. Пол Эванс издал лишь несколько экземпляров для членов своей семьи. Это был своеобразный подарок. Но восхищенные родственники не смогли молчать и начали делиться книгой с друзьями. Так «сарафанное радио» прославило «Рождественскую шкатулку» на весь мир.

Сюжет этого рассказа разворачивается в Рождество. И это сказка для взрослых, которая учит, что действительно важно в жизни.

Терри Пратчетт «Санта-Хрякус»

Волшебный язык и уникальный неповторимый мир Пратчетта - вот что помогает каждой книге его автора создавать для читателя праздничное настроение. Автор щедро делится шутками и дарит наслаждение от каждого своего героя, словно Дед Мороз. Его мешок подарков неиссякаем.

«Санта-Хрякус» подарит вам столько положительных эмоций, что вам захочется поделиться ими со всеми. Заодно вы узнаете, что случится с миром, если люди утратят веру в чудо.

О'Генри «Дары волхвов»

Не спешите огорчённо вздыхать: да, книга известна нам еще со школы, но это не значит, что ее нужно списывать со счетов. Напротив. Сколько из вас, к примеру, пересматривают накануне нового года фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром»? Вот и у меня в ежегодном списке книг для праздничного настроя «Дары волхвов». От нее невозможно устать. Она о настоящей любви и о том, что волшебство в праздник всегда есть, и создаем мы его сами. А если вы еще не читали эту книгу, я вам по-хорошему завидую.

Сьюзен Виггс «Рецепт счастья»

«Мы не выбираем, в кого влюбиться. Любовь сама выбирает нас”, — моя любимая цитата из этой книги. Для героини судьба не оставляет никакого выбора, кроме как начать новый год с чистого листа. В канун праздника сгорает ее дом со всем, что девушке удалось нажить в течение жизни. Единственный человек, приютивший ее, — мужчина, которого она старательно избегала. Вот уж действительно новая жизнь в новом году.

Дина Сабитова «Где нет зимы»

Эта книга рекомендована для детей старшего школьного возраста. Но мне в мои 40+ было безумно интересно ее читать. Ее безошибочно можно рекомендовать и детям, и взрослым. Пронзительная история о том, как брат и сестра решают не типичные для своего возраста проблемы.

Почему я ее рекомендую для новогоднего настроения? Потому что она дарит веру в волшебство и чудо, что присуще каждому празднику. Небольшой спойлер: конец у книги счастливый, читайте смело и учитесь оптимизму у детей.

Борис Бедный «Девчата»

Я отлично помню, как моя мама с нескрываемым удовольствием снова и снова пересматривала старый советский фильм «Девчата», снятый по одноименному роману Бориса Бедного. Есть преподложение, что книга всегда лучше фильма. И вот с этим романом так же. Он — о молодости, первой любви, вере в счастливое будущее. Светлый и наивный, как героини «Девчат», он пробудит лучшие воспоминания о молодости, подарит уверенность в том, что жизнь легка и прекрасна, пока в ней есть любовь и вера в чудо.

Кадр из фильма «Девчата»

Сесилия Ахерн «Подарок»

Главный герой, у которого есть все (о таких мы говорим «его жизнь удалась»), однажды получает подарок-суперспособность: умение находиться в двух местах одновременно. И тогда он понимает, что все его богатство, успех, красивый дом и семья — лишь мишура на чьей-то новогодней елке.

«Время нельзя заработать вновь», — гласит цитата из книги. И когда мы начинаем это понимать, с болью осознаем, что самые успешные в этом мире порой духовно беднее живущих на улице нищих. Философская, глубокая, красивая сказка для взрослых, которые не разучились верить в чудо.

Марк Леви «Странное путешествие мистера Долдри»

Очень люблю книги француза Марка Леви за их одновременные глубину и наивность, легкость и трагедию души. Если вы смотрели фильм «Амели», вы поймете, что я имею в виду. А если вы обожаете этот фильм, то Марк Леви и его романы точно придутся вам по душе.

«Странное путешествие мистера Долдри», безусловно, можно назвать красивой историей любви. Но роман гораздо сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Здесь мы увидим поиск себя, попытку осознать, в чем смысл жизни, разгадать, в конце концов, формулу любви. Волшебство книги и ее непредсказуемый сюжет гарантируют вам праздничное настроение, которое всегда сопровождает вера в сказки.

Агата Кристи «Рождество Эркюля Пуаро»

Рекомендация для любителей детективов. Агата Кристи — королева этого жанра. Ну, а ее обоятельный персонаж покорил сердца многих читателей. Книга легкая и приятная. Угадайте, как проводит свое Рождество детектив? Правильно, расследует очередное убийство.

Очень уютное произведение для зимнего вечера, чтобы потренировать свои детективные способности и попытаться найти убийцу миллиардера раньше, чем это сделает Пуаро.