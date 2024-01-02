5 идей, чем занять детей дома во время каникул

Когда дети остаются дома, может быть сложно придумать, чем занять их, чтобы они не скучали и не проводили все время перед экраном.

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В материале «Рамблера» мы предложим пять незамысловатых идей, чем занять детей дома.

Играйте на воздухе

Самый простой и доступный способ занять детей – это игры на свежем воздухе. Если у вас есть двор или балкон, можно организовать множество игр: футбол, бадминтон, крокет, настольный теннис и многое другое. Это поможет детям получить свежий воздух и физическую активность.

Начните готовить

Дети любят готовить и экспериментировать с едой. Предложите им приготовить что-то вкусное вместе: пиццу, кексы, салаты или супы. Это поможет им научиться готовить и развить кулинарные навыки.

Занимайтесь творчеством

Творческие занятия – это отличный способ развить воображение и творческие способности детей. Предложите им нарисовать картину, сделать поделку из бумаги или пластилина, создать музыкальный инструмент из домашних материалов. Это поможет им развить свои творческие способности и улучшить моторику рук.

Читайте книги

Чтение книг – это отличный способ развить у детей любовь к чтению и улучшить их языковые навыки. Предложите им прочитать книгу вместе или отдельно, а затем обсудите ее с ними. Это поможет им развить критическое мышление и улучшить понимание текста.

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Учитесь новому вместе

Дети любят учиться новому. Предложите им изучить что-то новое: играть на музыкальном инструменте, изучать новый язык, программирование или кулинарию. Это поможет им развивать свои навыки и увлечения.