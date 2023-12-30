$89.69-0.6299.19-1.36
Почта

5 советов, которые помогут сэкономить на новогоднем столе

Новогодние праздники — это время, когда мы радуемся вместе с близкими и друзьями. Однако, это также может быть довольно дорогим временем года, особенно, когда дело касается праздничного стола.

5 советов, которые помогут сэкономить на новогоднем столе
© Freepik.com

В материале «Рамблера» мы указали несколько советов о том, как сэкономить на новогоднем столе и сделать его более бюджетным.

Планируйте заранее

Планирование – это ключ к успеху, когда дело касается сэкономить на новогоднем столе. Продумайте меню и составьте список продуктов, которые вам нужно будет приобрести, и определите, какие из них можно купить сразу же. Это поможет вам избежать спешки и лишних расходов.

Используйте сезонные продукты

Использование сезонных продуктов – это отличный способ сэкономить на новогоднем столе. Сезонные продукты часто стоят дешевле, чем те, которые привозят из-за границы. Более того, часто у них более свежий вкус. Изучите рецепты русской кухни – вы удивитесь, каким разнообразным может быть стол, если отказаться от импортных товаров.

Самые вкусные рецепты на Новый год

Избегайте излишеств

Избегайте излишеств на новогоднем столе. Вместо того, чтобы покупать много разных блюд, лучше выбрать несколько основных и добавить к ним простые закуски, например, овощи или фрукты. Это будет дешевле и полезнее!

Используйте купоны и скидки

Используйте купоны и скидки на продукты, чтобы сэкономить на новогоднем столе. Многие магазины предлагают скидки на продукты перед праздниками, а также купоны на определенные товары.

Сделайте самостоятельно

Сделайте некоторые блюда самостоятельно, чтобы сэкономить на новогоднем столе. Например, вы можете приготовить собственный хлеб или торт вместо того, чтобы покупать их в магазине.

Freepik.com

Итого: сэкономить на новогоднем столе можно, если планировать заранее, использовать местные и сезонные продукты, избегать излишеств и использовать купоны и скидки. Сделайте некоторые блюда самостоятельно и наслаждайтесь праздниками без лишних затрат.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что можно приготовить на Новый год кроме привычного оливье.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости