5 советов, которые помогут сэкономить на новогоднем столе

Новогодние праздники — это время, когда мы радуемся вместе с близкими и друзьями. Однако, это также может быть довольно дорогим временем года, особенно, когда дело касается праздничного стола.

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В материале «Рамблера» мы указали несколько советов о том, как сэкономить на новогоднем столе и сделать его более бюджетным.

Планируйте заранее

Планирование – это ключ к успеху, когда дело касается сэкономить на новогоднем столе. Продумайте меню и составьте список продуктов, которые вам нужно будет приобрести, и определите, какие из них можно купить сразу же. Это поможет вам избежать спешки и лишних расходов.

Используйте сезонные продукты

Использование сезонных продуктов – это отличный способ сэкономить на новогоднем столе. Сезонные продукты часто стоят дешевле, чем те, которые привозят из-за границы. Более того, часто у них более свежий вкус. Изучите рецепты русской кухни – вы удивитесь, каким разнообразным может быть стол, если отказаться от импортных товаров.

Избегайте излишеств

Избегайте излишеств на новогоднем столе. Вместо того, чтобы покупать много разных блюд, лучше выбрать несколько основных и добавить к ним простые закуски, например, овощи или фрукты. Это будет дешевле и полезнее!

Используйте купоны и скидки

Используйте купоны и скидки на продукты, чтобы сэкономить на новогоднем столе. Многие магазины предлагают скидки на продукты перед праздниками, а также купоны на определенные товары.

Сделайте самостоятельно

Сделайте некоторые блюда самостоятельно, чтобы сэкономить на новогоднем столе. Например, вы можете приготовить собственный хлеб или торт вместо того, чтобы покупать их в магазине.

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Итого: сэкономить на новогоднем столе можно, если планировать заранее, использовать местные и сезонные продукты, избегать излишеств и использовать купоны и скидки. Сделайте некоторые блюда самостоятельно и наслаждайтесь праздниками без лишних затрат.