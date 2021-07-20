Как распознать расстройство пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения встречаются намного чаще, чем нам кажется. А ведь статистика пугающая. Так, расстройства пищевого поведения имеют самый высокий риск смертности среди всех психических заболеваний — умирает 20% больных. При этом, нервная анорексия занимает третье место среди самых распространенных заболеваний у подростков, а смертность от нее в 12 раз выше, чем смертность от любых причин среди молодежи.

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Разновидностей расстройств довольно много — булимия, анорексия, компульсивное переедание, но все они так или иначе связаны с психикой. Следствием этих расстройств может оказаться не только, например, лишний вес, но и серьёзные проблемы со здоровьем.

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы разберем историю двух наших героинь, для которых отношения с едой стали серьезной проблемой. Специалисты объяснят, чем различаются и как проявляются расстройства пищевого поведения и как их вовремя распознать и купировать.

Что мы обсуждаем

У нашей первой героини проблем с весом не было ни в детстве, ни в юности. Она ела все, что хотела в любое время суток, и не поправлялась. Через три года после окончания университета она потеряла близкого друга, уволилась с работы и отвлекалась только на холодильник. Позже она поняла, что это была депрессия, с которой стоило бы справляться с помощью специалиста.

"Сначала я просто физически чувствовала себя вообще единственным человеком на планете, хотя родители пытались помочь, но я тогда не воспринимала никаких слов. Постоянно думала только о смерти, что при этом не мешало мне есть, хотя я не чувствовала иногда даже вкуса еды. Очнулась я только через полтора года, набрала десять килограммов, но взяла себя в руки, снова похудела.

Потом она устроилась на работу, где тоже нервничала, заедая стресс не самыми полезными продуктами.

"Следующий большой срыв случился, когда рассталась с мужчиной, вообще-то мы собирались пожениться, но потом он просто передумал, так и сказал, и мимоходом заметил, что для свадебного платья сначала неплохо было бы похудеть. В общем я приходила в себя наверно еще год, рассматривала себя в зеркало, злилась и снова ела, причем пока не чувствовала тяжесть в желудке, не могла лечь спать. А потом ненавидела еще больше собственное отражение, даже фотографироваться прекратила. Это было как наваждение".

Позже она переехала в другой город по работе, стала жить одна и, казалось бы, смирилась с одиночеством.

"Так как в городе у меня нет друзей и родственников, то в хорошую погоду я бесцельно брожу по паркам и улицам, а в плохую сижу дома, обычно на кухне, что-нибудь смотрю и ем. Причем я даже иногда не замечаю, сколько раз я поела и что именно, просто автоматически. Пересидела на всех диетах по очереди, занималась фитнесом, отказывалась от сладкого, не ела после шести — никакого толка. И даже хуже — потому что после всех этих бессмысленных диет я чувствую себя абсолютно несчастной и хочу есть еще больше", — рассказала она.

История второй героини касается нервной анорексии. Проблемы начались, когда из-за пандемии женщине сократили зарплату, и она стала работать "на износ". Пока она работала, муж "загулял с соседкой", о чем она узнала не вовремя придя с работы.

"Удивительно, но переезжать к соседке благоверный отказался, искать новую квартиру тоже. Жизнь превратилась в поле боя. Я не могла его простить, он постоянно мотал нервы. Сочетать такой образ жизни с работой 24/7 трудновато. Из-за стресса я стала больше курить, проводить вечера за бокальчиком красного вина.

Я даже не заметила, как перестала есть, жизнь шла под откос. Уже потом я поняла, что я постоянно пила и алкоголь был моей единственной отрадой...

Дело в том, что я сильно похудела, появился тремор рук. Нелюбимая жена стала пугать своим внешним видом, думала я тогда".

Тревогу, увидев внешний вид женщины, забил муж. Обратившись к врачу, ей стал понятен диагноз.

"Оказалось, нервная анорексия. Пытаешься наладить питание и тошнит, есть не хочется совсем. Оказалось, психологическая травма. Мужа я выгнала буквально силой, взялась за себя, там вроде и пик пандемии прошел. Но теперь другая история — работаю на врачей".

Коротко о главном

0:30 Статистика. Пугающие цифры о расстройстве пищевого поведения.

04:50 Это не нервная булимия, а компульсивное переедание. В чем разница. Компульсивное переедание становится реакцией на стресс, а при булимии самый большой акцент человек делает на внешности.

09:15 Еда приносит нам дофамин. Причем только от ожидания еды человек использует позитивные эмоции.

10:30 Дофамин не зависит от объема съеденного. Эмоции получают и от маленького кусочка, и от целого торта.

11:30 Совет: есть почаще, но поменьше. Начать контролировать еду, сократить количество продуктов в холодильнике. Сделать процесс питания осознанным.

14:30 При нервной анорексии человек "заморачивается" своей внешностью до критического уровня и перестает есть. Девушка же сама не заметила, как это произошло, и снижала вес преднамеренно. Соответственно, у героини не нервная анорексия.

16:20 История героини больше похожа на депрессивное состоянии. Алкоголь подавляет психику.

17:00 Следует обратиться к специалисту, чтобы определить стадию болезни и принять меру.

19:30 Люди абстрагируются от проблем, бегут от своих мыслей и страхов.

20:20 Виды расстройств пищевого поведения:

Нервная анорексия

Нервная булимия

Психогенное переедание

Психогенная рвота

Другие расстройства приема пищи

21:30 Факторы риска: культурная идеализация худобы, пережитое насилие, абьюз, заостренные черты характера, эмоциональная нестабильность, повышенная тревожность, перфекционизм, неадекватная учебная и рабочая нагрузка, социальная изоляция.

24.50 Нервная анорексия. Как проявляется, с чем связана.

25:50 Факторы риска связаны и ситуацией в семье и детскими травмами.

27:20 Психогенная рвота. Организм с помощью рвоты справляется со стрессом.

31:00 Как отличить расстройство пищевого поведения от простого переедания и "пельмешек на ночь".

32:30 Важно понимать, какой дефицит заедается едой. и решать эту проблему. Если человек переедает,, испытывая стресс из-за работы, надо менять работу.

35:30 Здоровые отношения с едой. Как они проявляются. Важно понимать, что еда не работает как средство управления стрессом.

40:00 Ограничения человека в еде из-за идеологических соображений также считается расстройством пищевого поведения.

41:30 Дранкорексия — прием пищи заменяется приёмом алкоголя с целью преднамеренного снижения веса или контроля над ним.

45:00 Если ваши отношения с едой мешают вашему здоровью, физическому или психологическому, т это уже проблема.

47:30 Таким людям нужна поддержка близких, хобби, физическая активность.

50:00 Самые опасные расстройства. Нервная анорексия может быть необратимой.