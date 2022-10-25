Эксперт объяснил, почему мужчины выбирают женщин помоложе

Как правило, мужчины предпочитают женщин, которые сильно моложе их. Природу этого феномена объяснил врач-психотерапевт, психиатр «СМ-Клиника» Антон Денисенков в беседе с изданием «Известия».

Фото: Кадр из фильма «Прости за любовь» Кадр из фильма «Прости за любовь»

По словам эксперта, существует несколько причин. Прежде всего выбор молодых спутниц может быть связан со стремлением представителей сильного пола к доминированию. Природой устроено так, что для самцов важным критерием является оптимальный для воспроизведения потомства возраст у самки, добавил врач.

В качестве второй причины специалист выделил потребность мужчин самоутвердиться в отношениях, а этого проще достичь с молодой девушкой. Юность и неопытность девушек также позволяет их взрослым избранникам устанавливать свои правила, уточнил психиатр. И, наконец, доктор отметил важность самоощущения мужчины, рядом с которым молодая особа.

«С молодой особой молодеем и мы. Также повышается либидо, а либидо — это не просто желание. Это жизненная энергия, которую мы должны лелеять и взращивать и не в коем случае не давать высыхать, так как это чревато негативными последствиями во многих аспектах», — резюмировал врач.