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55 минут назад

Эксперт Антон Денисенков объяснил, почему мужчины выбирают женщин помоложе

Катерина Саломе

Как правило, мужчины предпочитают женщин, которые сильно моложе их. Природу этого феномена объяснил врач-психотерапевт, психиатр «СМ-Клиника» Антон Денисенков в беседе с изданием «Известия».

Эксперт объяснил, почему мужчины выбирают женщин помоложе
Фото: Кадр из фильма «Прости за любовь»Кадр из фильма «Прости за любовь»

По словам эксперта, существует несколько причин. Прежде всего выбор молодых спутниц может быть связан со стремлением представителей сильного пола к доминированию. Природой устроено так, что для самцов важным критерием является оптимальный для воспроизведения потомства возраст у самки, добавил врач.

Какие женщины быстро надоедают мужчинам

В качестве второй причины специалист выделил потребность мужчин самоутвердиться в отношениях, а этого проще достичь с молодой девушкой. Юность и неопытность девушек также позволяет их взрослым избранникам устанавливать свои правила, уточнил психиатр. И, наконец, доктор отметил важность самоощущения мужчины, рядом с которым молодая особа.

«С молодой особой молодеем и мы. Также повышается либидо, а либидо — это не просто желание. Это жизненная энергия, которую мы должны лелеять и взращивать и не в коем случае не давать высыхать, так как это чревато негативными последствиями во многих аспектах», — резюмировал врач.

Ранее мы писали о том, что психолог рассказала, как отказать мужчине в интиме.

Психология,
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