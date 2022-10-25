Эксперт объяснил, почему мужчины выбирают женщин помоложе

Как правило, мужчины предпочитают женщин, которые сильно моложе их. Природу этого феномена объяснил врач-психотерапевт, психиатр «СМ-Клиника» Антон Денисенков в беседе с изданием «Известия».
По словам эксперта, существует несколько причин. Прежде всего выбор молодых спутниц может быть связан со стремлением представителей сильного пола к доминированию. Природой устроено так, что для самцов важным критерием является оптимальный для воспроизведения потомства возраст у самки, добавил врач.
В качестве второй причины специалист выделил потребность мужчин самоутвердиться в отношениях, а этого проще достичь с молодой девушкой. Юность и неопытность девушек также позволяет их взрослым избранникам устанавливать свои правила, уточнил психиатр. И, наконец, доктор отметил важность самоощущения мужчины, рядом с которым молодая особа.
«С молодой особой молодеем и мы. Также повышается либидо, а либидо — это не просто желание. Это жизненная энергия, которую мы должны лелеять и взращивать и не в коем случае не давать высыхать, так как это чревато негативными последствиями во многих аспектах», — резюмировал врач.
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