Психолог объяснила, как избежать импульсивных покупок в "черную пятницу"

Психолог Анастасия Пономаренко в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказала, как не допустить импульсивных покупок в "черную пятницу".
"Импульсивные покупки - это бессознательный способ обеспечить себе безопасность прямо здесь и сейчас. В состоянии повышенной тревожности это желание усиливается, так как тревожность как раз сигнализирует об отсутствии так важной для человека безопасности. Поэтому в таком состоянии шопинг особенно нежелателен: чтобы обеспечить себе чувство «защищенности», человек начинает скупать все, что, как кажется, ему нравится или очень нужно",
– пояснила эксперт.
Чтобы не потратить деньги на ненужные вещи, психолог рекомендовала заменить шоппинг другим досугом, который будет приносить удовольствие.
"Удовольствие, как и работа, должны быть запланированы. Планируйте свой отдых. Мы часто идем на шопинг, чтобы отдохнуть. Поэтому вы должны знать, что вы будете делать в свои свободные часы. Запланируйте прогулку, посещение музея, встречу с друзьями - все что угодно, кроме шоппинга".
Если желание отправиться на шоппинг побороть не удалось, Пономаренко посоветовала составить четкий список необходимого и следовать ему:
"А еще лучше взять с собой знакомого с холодной трезвой головой, который не позволит отступить от этого списка".
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