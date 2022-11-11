Психолог объяснила, как избежать импульсивных покупок в "черную пятницу"

"Импульсивные покупки - это бессознательный способ обеспечить себе безопасность прямо здесь и сейчас. В состоянии повышенной тревожности это желание усиливается, так как тревожность как раз сигнализирует об отсутствии так важной для человека безопасности. Поэтому в таком состоянии шопинг особенно нежелателен: чтобы обеспечить себе чувство «защищенности», человек начинает скупать все, что, как кажется, ему нравится или очень нужно",