Психолог рассказала, как улучшить отношения со свекровью

Семейный психолог, психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как наладить сложные взаимоотношения с тещей или свекровью. Об этом сообщает News.ru.
По словам специалиста, все люди хотят уважительного к себе отношения, и когда человека уважает и любит себя, он также относится к другим людям.
"Если мы оказываем человеку знаки внимания, уважаем, ценим, дарим комплименты, улыбаемся в лицо, как правило, люди ответят взаимностью", — заявила психолог.
Чтобы улучшить уже испорченные отношения, Наталья Наумова порекомендовала тактичнее подбирать слова в разговоре, стараться не обижаться и сохранять ощущение самоценности.
"Если отношения уже сложные, то потребуется время, чтобы все члены семьи перестроились", — сказала специалист.