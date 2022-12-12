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57 минут назад

Психолог Наумова рассказала, как улучшить отношения со свекровью

Мира Маркина

Семейный психолог, психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как наладить сложные взаимоотношения с тещей или свекровью. Об этом сообщает News.ru.

Психолог рассказала, как улучшить отношения со свекровью
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам специалиста, все люди хотят уважительного к себе отношения, и когда человека уважает и любит себя, он также относится к другим людям.

"Если мы оказываем человеку знаки внимания, уважаем, ценим, дарим комплименты, улыбаемся в лицо, как правило, люди ответят взаимностью", — заявила психолог.

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Чтобы улучшить уже испорченные отношения, Наталья Наумова порекомендовала тактичнее подбирать слова в разговоре, стараться не обижаться и сохранять ощущение самоценности.

"Если отношения уже сложные, то потребуется время, чтобы все члены семьи перестроились", — сказала специалист.

Ранее психолог рассказала, как избежать чувства вины из-за новогодних подарков.

Психология,Наталья Наумова,
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