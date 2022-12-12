Психолог рассказала, как улучшить отношения со свекровью

Семейный психолог, психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как наладить сложные взаимоотношения с тещей или свекровью. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, все люди хотят уважительного к себе отношения, и когда человека уважает и любит себя, он также относится к другим людям.