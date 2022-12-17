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1 час назад

Психолог Никас раскрыла причины предновогодней депрессии

Мира Маркина

Психолог Юлия Никас в беседе с "Радио 1" рассказала, почему предвкушение новогодних праздников может привести к упадку сил и даже к депрессии.

Психолог раскрыла причины предновогодней депрессии
Фото: UnsplashUnsplash

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По словам эксперта, прежде всего людей расстраивают планы, которые не удалось реализовать в уходящем году. Рефлексия на эту тему вызывает ряд отрицательных эмоций.

Никас посоветовала не сравнивать себя с другими людьми при подведении итогов. Кроме того, эксперт рекомендовала хвалить себя даже за самые небольшие достижения.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, сколько психологи советуют тратить на подарки.

Психология,
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