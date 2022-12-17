Психолог раскрыла причины предновогодней депрессии

Психолог Юлия Никас в беседе с "Радио 1" рассказала, почему предвкушение новогодних праздников может привести к упадку сил и даже к депрессии.

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По словам эксперта, прежде всего людей расстраивают планы, которые не удалось реализовать в уходящем году. Рефлексия на эту тему вызывает ряд отрицательных эмоций.

Никас посоветовала не сравнивать себя с другими людьми при подведении итогов. Кроме того, эксперт рекомендовала хвалить себя даже за самые небольшие достижения.