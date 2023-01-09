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2 часа назад

Психиатр Масякин назвал раздражительность признаком постотпускного синдрома

Мария Кимакович

Так называемый постотпускной синдром, по словам главного врача Центральной клинической психиатрической больницы им. Ф.А. Усольцева, главного внештатного психиатра Минздрава Московской области Антона Масякина, встречается у некоторых людей. Как его распознать, специалист рассказал в беседе с «Мослентой».

Врач рассказал, как пережить постотпускной синдром
Фото: unsplashunsplash

После продолжительного отдыха, который дает возможность расслабиться и запастись новыми силами для работы, часто люди начинают испытывать раздражительность и подавленность, отмечает эксперт.

Избежать этого, по словам Масякина, можно, придерживаясь некоторых правил по время праздников или отпуска. Перед выходом на работу необходимо наладить сон и не забывать про физическую активность. Ночью необходимо высыпаться и лучше взять за правило просыпаться вовремя (не нарушая рабочие привычки), тогда подъем на работу после праздников не станет для вас катастрофой.

Также эксперт советует в первую рабочую неделю не перегружать себя делами и не брать на себя слишком много ответственности. В рабочий режим, по возможности, необходимо входить постепенно.

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Чаще всего постотпускной синдром, по словам Масякина, довольно быстро проходит во время рабочего процесса. Если же подавленное состояние, беспричинная раздражительность и упадок сил длятся более двух недель, эксперт советует обратиться за помощью к психотерапевту.

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Психология,
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