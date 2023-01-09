Врач рассказал, как пережить постотпускной синдром

Так называемый постотпускной синдром, по словам главного врача Центральной клинической психиатрической больницы им. Ф.А. Усольцева, главного внештатного психиатра Минздрава Московской области Антона Масякина, встречается у некоторых людей. Как его распознать, специалист рассказал в беседе с «Мослентой».

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После продолжительного отдыха, который дает возможность расслабиться и запастись новыми силами для работы, часто люди начинают испытывать раздражительность и подавленность, отмечает эксперт.

Избежать этого, по словам Масякина, можно, придерживаясь некоторых правил по время праздников или отпуска. Перед выходом на работу необходимо наладить сон и не забывать про физическую активность. Ночью необходимо высыпаться и лучше взять за правило просыпаться вовремя (не нарушая рабочие привычки), тогда подъем на работу после праздников не станет для вас катастрофой.

Также эксперт советует в первую рабочую неделю не перегружать себя делами и не брать на себя слишком много ответственности. В рабочий режим, по возможности, необходимо входить постепенно.