Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
50 минут назад

Стало известно, сколько россиян не планируют отмечать 14 февраля

Катерина Саломе

В России Деня святого Валентина пользуется большой популярностью. Но в этом году отмечать праздник собираются далеко не все соотечественники. Сервис знакомств RusDate.net опубликовал результаты опроса среди русскоязычных пользователей на тему их отношения к торжеству, пишет «Газета.Ru».

Сколько россиян не планируют отмечать 14 февраля
Фото: UnsplashUnsplash

35 процентов респондентов считают этот праздник навязанным, поэтому не планируют его отмечать. Такого мнения придерживаются и мужчины, и женщины. Примечательно, что с каждым годом количество приверженцев такого мнения растет.

5 языков любви: как мы проявляем чувства и что ждем взамен

Среди тех женщин, которые хотят отметить 14 февраля, 52 процента хотят получить хотя бы символический знак внимания в виде букета цветов. 15 процентов не отказались бы от украшения, а косметику и парфюмерию предпочитают 12 процентов опрошенных.

В то же время среди мужчин самым востребованным подарком оказались гаджеты — 34 процента. 12 процентов выбрали часы или украшение, а букет из колбасы и пива хотели бы получить 26 процентов.

Ранее мы писали о том, куда сходить на свидание 14 февраля.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители