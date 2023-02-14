Сколько россиян не планируют отмечать 14 февраля

В России Деня святого Валентина пользуется большой популярностью. Но в этом году отмечать праздник собираются далеко не все соотечественники. Сервис знакомств RusDate.net опубликовал результаты опроса среди русскоязычных пользователей на тему их отношения к торжеству, пишет «Газета.Ru».

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35 процентов респондентов считают этот праздник навязанным, поэтому не планируют его отмечать. Такого мнения придерживаются и мужчины, и женщины. Примечательно, что с каждым годом количество приверженцев такого мнения растет.

Среди тех женщин, которые хотят отметить 14 февраля, 52 процента хотят получить хотя бы символический знак внимания в виде букета цветов. 15 процентов не отказались бы от украшения, а косметику и парфюмерию предпочитают 12 процентов опрошенных.

В то же время среди мужчин самым востребованным подарком оказались гаджеты — 34 процента. 12 процентов выбрали часы или украшение, а букет из колбасы и пива хотели бы получить 26 процентов.