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2 часа назад

Психолог Демина перечислила способы мотивировать мужчину зарабатывать больше

Мира Маркина

У мужчин меньше потребностей по сравнению с женщинами, считает психолог Ксения Демина. Это часто становится причиной конфликтов в паре. В комментарии для «Мосленты» эксперт объяснила, как мотивировать партнера на более высокие доходы.

Перечислены способы мотивировать мужчину зарабатывать больше
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт призвала в первую очередь дать мужчине понять, что вы нуждаетесь в чем-то большем, чем имеете сейчас. Еще один совет – смените окружение, чтобы рядом с вашей парой было как можно больше людей, которые могут быть стимулом и примером одновременно.

«Возможно, ваш супруг и так ощущает себя настоящим героем среди менее удачливых друзей, а потому у него просто нет стимула двигаться вперед», — объяснила психолог.

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Критику и негативные сценарии эксперт рекомендовала заменить поддержкой, участием. Если вы будете излучать уверенность в успехе того, что он делает, это может также позитивно сказаться на ситуации, отметила Ксения Демина.

«Женщине нужно верить в то, что она достойна самого лучшего», — резюмировала специалист.

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Психология,
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