Выяснилось, в каких семьях больше разногласий из-за денег

Стало известно, с чем связано возникновение в семьях финансовых разногласий. Результаты исследования опубликованы в первом выпуске серии научных докладов факультета социальных наук НИУ ВШЭ "Как россияне справляются с новым кризисом: социально-экономические практики населения". Об этом пишет ТАСС.

Фото: Unsplash Unsplash

Чаще всего не разногласия в сфере финансов возникают в молодых семьях, у которых нет достаточного жизненного опыта. С возрастом приходит понимание, супруги учатся договариваться.

По данным исследования, на разногласия пожало 63 процента людей в возрасте до 44 лет, среди тех, кто старше, на споры жаловались 37 процентов опрошенных. Во большинстве случае причиной конфликтных ситуаций становились деньги.

"Главными, судя по всему, являются, во-первых, взятие кредитов (среди тех, кто указывает на наличие разногласий, доля новых заемщиков в 1,3 раза выше среднего уровня), а во-вторых, увеличение трат на покупки в ущерб откладыванию денег (17% среди "конфликтных" пар против 12% в среднем)", - сообщается в исследовании.