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1 час назад

Психотерапевт назвала популярную причину конфликтов со свекровью

Мира Маркина

Психотерапевт Элизабет Федрик в интервью Newsweek раскрыла популярную причину конфликтов свекровей и невесток.

Психотерапевт раскрыла популярную причину конфликтов со свекровью
Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

По словам эксперта, натянутые отношения у жены с матерью мужа возникают в тех семьях, где размыты границы. В частности, когда свекровь пытается навязать свое мнение относительно воспитания детей, внутренних отношений в паре и финансовых решений.

Кроме того, ссоры могут провоцировать некорректные замечания, пассивная агрессия или поведение свекрови, заставляющее невестку чувствовать себя изгоем в семье.

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Как отметила Федрик, единственная возможность избежать конфликтов со свекровью – договориться с мужем о том, какое участие его мать будет принимать в их семейной жизни. Психотерапевт также посоветовала не ревновать мужа к его матери, а относиться к ней с добротой и пониманием.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему актриса Елена Старостина однажды выгнала свекровь из дома.

Психология,Елена Старостина,
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