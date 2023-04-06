Психотерапевт раскрыла популярную причину конфликтов со свекровью

По словам эксперта, натянутые отношения у жены с матерью мужа возникают в тех семьях, где размыты границы. В частности, когда свекровь пытается навязать свое мнение относительно воспитания детей, внутренних отношений в паре и финансовых решений.

Кроме того, ссоры могут провоцировать некорректные замечания, пассивная агрессия или поведение свекрови, заставляющее невестку чувствовать себя изгоем в семье.

Как отметила Федрик, единственная возможность избежать конфликтов со свекровью – договориться с мужем о том, какое участие его мать будет принимать в их семейной жизни. Психотерапевт также посоветовала не ревновать мужа к его матери, а относиться к ней с добротой и пониманием.