Психиатр рассказал, как разрыв с любимым влияет на здоровье

Врач-психиатр ЦКБ Управления делами президента РФ Сергей Рогозин в беседе с Москвой 24 рассказал, что стресс из-за разрыва с любимым человеком может серьезно повлиять на здоровье.

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Головные боли, гипертоническая болезнь и бессонница могут развиться на фоне болезненного расставания, по словам специалиста.

"Расставание – это напряжение, причем как эмоциональное, так и физиологическое. Происходит спазм мышц шеи, спины, возникают головные боли", – рассказал он.

Надпочечники активно вырабатывают гормон кортизол, который также нарушает состояние организма. А кроме того, может развиться "синдром разбитого сердца", при котором работа левого желудочка нарушается, из-за чего могут возникнуть осложнения вплоть до инфаркта миокарда.

Бессонница, хроническая усталость, ощущение разбитости также могут появиться после расставания.

Сергей Рогозин советует дать себе время на то, чтобы выплеснуть эмоции, а потом сместить фокус внимания на другие занятия и события.

"Надо задуматься о гормоне серотонине, который стабилизирует наше настроение. Нужно чаще встречаться с друзьями, заниматься своим любимым делом, хобби", – отметил врач.