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44 минуты назад

Психолог рассказала, как правильно поддержать человека в сложной ситуации: видео

Стелла Шмель

Когда люди находятся в сложной жизненной ситуации, они зачастую обращаются за помощью к близким и друзьям. Однако не все знают, как помочь человеку в подавленном состоянии.

Психолог Кулькова Анастасия рассказала, как правильно оказывать поддержку человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.

В первую очередь, когда человек делится своими чувствами и переживаниями, он ищет поддержки и принятия. Поэтому не стоит говорить человеку, что он должен делать или как он должен решать свои проблемы. Вместо этого попытайтесь почувствовать и понять эмоции человека. Не старайтесь сразу решить проблему, а просто выслушайте его и покажите, что вы понимаете его чувства.

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Подробнее о том, как лучше выразить свою поддержку, смотрите в видео.

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Психология,Видео,
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