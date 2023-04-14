Когда люди находятся в сложной жизненной ситуации, они зачастую обращаются за помощью к близким и друзьям. Однако не все знают, как помочь человеку в подавленном состоянии.

В первую очередь, когда человек делится своими чувствами и переживаниями, он ищет поддержки и принятия. Поэтому не стоит говорить человеку, что он должен делать или как он должен решать свои проблемы. Вместо этого попытайтесь почувствовать и понять эмоции человека. Не старайтесь сразу решить проблему, а просто выслушайте его и покажите, что вы понимаете его чувства.