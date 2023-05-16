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Психолог Ярикова перечислила самые раздражающие женские черты характера

Некоторые особенности характера могут отталкивать других людей. Психолог Елена Ярикова считает, что стервозность и болтливость являются наиболее раздражающими чертами, пишет "Лента.ру".

Названы самые раздражающие женские черты характера
© unsplash.com

Эксперт предупреждает, что стремление нравиться мужчине или быть объектом его симпатии может привести к навязчивости. Женщина может стать назойливой, всегда находиться рядом и отказываться от собственных интересов в пользу мужчины. Хотя это может быть обусловлено хорошими намерениями и заботой, такое поведение может вызвать избегание со стороны окружающих, уточнила она.

По мнению Яриковой, холодность, эгоцентризм и ультимативность могут показаться привлекательными только в кино, но на практике такие черты отталкивают людей. Она утверждает, что здоровое общение, долгосрочные отношения и взаимность невозможны с таким характером. Женщины, которые говорят много впустую, утомляют окружающих, а бессмысленные споры, разговоры и сплетни вызывают желание уйти, особенно у мужчин.

Неожиданные эрогенные зоны женщин

Психолог отметила, что женщина, которая проявляет мужеподобное поведение, ругается матом и не умеет проявлять мягкость, редко привлекает внимание. Чаще всего мужчины ожидают от женщин нежности и мягкости. Попытки женщины контролировать все аспекты жизни, подсказывать "правильное" поведение и лишать свободы мужчину приводят к сложностям в отношениях. В конечном итоге, партнер становится подавленным, и возникает необходимость в обмане, чтобы сохранить свою автономию, заключила Ярикова.

Ранее мы писали о том, что Бородина назвала признаки "женщины-терпилы".

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