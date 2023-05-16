$79.10+1.9086.09+1.84

Эксперт рассказала, как определить лжеца по жестам

Существует способ распознать лжеца. Его раскрыла эксперт по языку жестов Трейси Браун в беседе с HuffPost.

Эксперт рассказала, как определить лжеца по жестам
© Кадр из фильма «Лжец, лжец»

Согласно Браун, врут обычно с открытыми глазами и начинают часто моргать после произнесения лжи. Она объясняет, что лжецы сосредоточены на четком изложении своей истории, поэтому их мозг уделяет меньше внимания частоте моргания. Это явление наблюдается после того, как неправда уже произнесена.

Женщина подловила мужа на лжи благодаря фотографии

Однако, эксперт отмечает, что данное правило не всегда срабатывает. Всякие изменения в мимике человека могут выдать его обман. Браун рекомендует запомнить, как часто человек закрывает глаза, когда говорит правду, и затем наблюдать за моментами, когда обычный ритм меняется. А частое моргание в сочетании с закрытой позой указывает на незаинтересованность собеседника в общении.

Ранее мы писали о том, что психолог перечислила самые раздражающие женские черты характера.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий