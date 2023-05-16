Эксперт рассказала, как определить лжеца по жестам

Существует способ распознать лжеца. Его раскрыла эксперт по языку жестов Трейси Браун в беседе с HuffPost.

© Кадр из фильма «Лжец, лжец»

Согласно Браун, врут обычно с открытыми глазами и начинают часто моргать после произнесения лжи. Она объясняет, что лжецы сосредоточены на четком изложении своей истории, поэтому их мозг уделяет меньше внимания частоте моргания. Это явление наблюдается после того, как неправда уже произнесена.

Однако, эксперт отмечает, что данное правило не всегда срабатывает. Всякие изменения в мимике человека могут выдать его обман. Браун рекомендует запомнить, как часто человек закрывает глаза, когда говорит правду, и затем наблюдать за моментами, когда обычный ритм меняется. А частое моргание в сочетании с закрытой позой указывает на незаинтересованность собеседника в общении.