Тревожные расстройства могут привести к артериальной гипертензии и проблемам с кожей. Об этом рассказал глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный, сообщают "Известия".

По словам специалиста, тревожные расстройства способны стать причинами многих заболеваний. В качестве примера дерматоза Алексей Безымянный привел псориаз.

Однако такие расстройства представляют опасность не только для физического здоровья. Они могут спровоцировать и "разрушение семьи", обратил внимание врач.