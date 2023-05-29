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Врач Безымянный рассказал, к чему могут привести тревожные расстройства

Тревожные расстройства могут привести к артериальной гипертензии и проблемам с кожей. Об этом рассказал глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный, сообщают "Известия".

По словам специалиста, тревожные расстройства способны стать причинами многих заболеваний. В качестве примера дерматоза Алексей Безымянный привел псориаз.

Однако такие расстройства представляют опасность не только для физического здоровья. Они могут спровоцировать и "разрушение семьи", обратил внимание врач.

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Он также выразил надежду на то, что в ближайшем будущем все больше людей станут принимать свои проблемы и бороться с ними на этапе профилактики.

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