Врач Безымянный рассказал, к чему могут привести тревожные расстройства
Тревожные расстройства могут привести к артериальной гипертензии и проблемам с кожей. Об этом рассказал глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный, сообщают "Известия".
По словам специалиста, тревожные расстройства способны стать причинами многих заболеваний. В качестве примера дерматоза Алексей Безымянный привел псориаз.
Однако такие расстройства представляют опасность не только для физического здоровья. Они могут спровоцировать и "разрушение семьи", обратил внимание врач.
Он также выразил надежду на то, что в ближайшем будущем все больше людей станут принимать свои проблемы и бороться с ними на этапе профилактики.