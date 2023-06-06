Лабковский объяснил, чем опасен "фасадный" брак

"Фасадными" психолог Михаил Лабковский назвал отношения, при которых партнеры делают вид, что все идеально, но на самом деле у них есть какая-то проблема. Об этом он пишет в своем Telegram -канале.

Как объяснил специалист, это может происходить в любых отношениях, не обязательно в браке. Люди могут скрывать свои эмоции и страдать от этого. Причины могут быть разные: от отрицания до страха осуждения. В таких отношениях партнерам приходится постоянно носить маски и следить за своим поведением, что может привести к потере контакта с собой.