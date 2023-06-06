$81.33+0.4587.03-0.07

Психолог Михаил Лабковский объяснил, чем опасен "фасадный" брак

"Фасадными" психолог Михаил Лабковский назвал отношения, при которых партнеры делают вид, что все идеально, но на самом деле у них есть какая-то проблема. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

Лабковский объяснил, чем опасен "фасадный" брак
© РИА Новости

Как объяснил специалист, это может происходить в любых отношениях, не обязательно в браке. Люди могут скрывать свои эмоции и страдать от этого. Причины могут быть разные: от отрицания до страха осуждения. В таких отношениях партнерам приходится постоянно носить маски и следить за своим поведением, что может привести к потере контакта с собой.

Если человек понял, что находится в "фасадных" отношениях, то Михаил Лабковский рекомендует признать проблему и обратиться к специалисту или групповой терапии.

Как спасти брак «через постель»: советы сексологов

Ранее ученые выяснили, как общий бюджет может укрепить брак.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий