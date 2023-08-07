Эксперт рассказала, какие черты лица выдают семьянина

Квадратный или прямоугольный овал лица является одним из главных признаков хорошего семьянина. Об этом "Москве 24" рассказала физиогномист, астролог Ольга Фандорина.

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По ее словам, обладатели указанных форм овала являются надежными и ответственными мужчинами. Они готовы заботиться о доме, членах семьи и изменяют реже остальных. Если же при таком овале лица у человека есть еще и "щечки", то он, помимо прочего, носитель традиционных ценностей, и с ним проще выстроить прочные семейные отношения.

Еще одним признаком порядочного семьянина считается отсутствие на висках идущих от области глаз морщин. Они предупреждают о том, что для человека любовь и семья в системе ценностей стоят чуть ли не на последнем месте, объяснила специалист.

Стоит обратить внимание и на виски мужчины, подчеркивает Ольга Фандорина. Они не должны быть выпуклыми, а зона лица на их уровне – шире всех остальных зон.

"У таких людей обычно очень завышенные требования к супруге и детям. Своими претензиями они могут буквально изматывать домашних", – уточнила астролог.