Эксперт рассказала, какие черты лица выдают семьянина

Эксперт рассказала, как вычислить надежного партнера по чертам лица
Квадратный или прямоугольный овал лица является одним из главных признаков хорошего семьянина. Об этом "Москве 24" рассказала физиогномист, астролог Ольга Фандорина.
По ее словам, обладатели указанных форм овала являются надежными и ответственными мужчинами. Они готовы заботиться о доме, членах семьи и изменяют реже остальных. Если же при таком овале лица у человека есть еще и "щечки", то он, помимо прочего, носитель традиционных ценностей, и с ним проще выстроить прочные семейные отношения.
Еще одним признаком порядочного семьянина считается отсутствие на висках идущих от области глаз морщин. Они предупреждают о том, что для человека любовь и семья в системе ценностей стоят чуть ли не на последнем месте, объяснила специалист.
Стоит обратить внимание и на виски мужчины, подчеркивает Ольга Фандорина. Они не должны быть выпуклыми, а зона лица на их уровне – шире всех остальных зон.
"У таких людей обычно очень завышенные требования к супруге и детям. Своими претензиями они могут буквально изматывать домашних", – уточнила астролог.
Также важно, чтобы на лбу выше бровей у мужчины не было родинок и родимых пятен, отмечает эксперт. Людям с таким знаком на лице обычно трудно довольствоваться тем, что есть, и они живут по принципу "нет предела совершенству". Партнеры таких людей никогда не смогут удовлетворить их идеальные представления о совместной жизни.