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Беременность

На слуху: Сюткин рассказал об «идиотской» ситуации на «Голосе» 

Диана Товсепова 1 час назад
На слуху: Сюткин раскрыл правду о «Голосе»
Фото: Кадр из шоу "Голос"
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Асмус в платье невесты у ЗАГСа всполошила фанатов

@asmuskristina
Подробности личной жизни звездной пары Кристины Асмус и Гарика Харламова не устают обсуждать журналисты и поклонники знаменитостей. Справедливости ради стоит отметить, что звезды сами часто подогревают интерес к себе и провоцируют слухи.
Так, совсем недавно Харламов и Асмус официально расторгли брак, получив свидетельство о расторжении брака, а Кристина уже вновь интригует своих фанатов.
На личной странице Асмус в социальной сети появилось интригующее фото: на снимке актриса запечатлена в белом платье невесты возле ЗАГСа. Актриса улыбается в камеру и выглядит очень счастливой.
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«Мама научила меня не брать чужого!»

@m1r0slava_karpovich
О романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного в последние несколько месяцев ходит множество слухов. Многие обвиняют актрису в том, что она разрушила семью Прилучного и Муцениеце, в которой подрастают двое детей. А недавно появилась новая информация о том, что Прилучный и Карпович расстались. Этот слух спровоцировал новую волну гнева со стороны недоброжелателей девушки, заявивших, что актриса ведет себя, как собака на сене: семью разрушила и сама с Павлом не осталась.
Мирослава долго не реагировала на слухи, предпочитая хранить молчание, но, наконец, решила поставить хейтеров на место и разъяснить ситуацию.
На личной странице в социальной сети Карпович опубликовала интригующий снимок, сопроводив его не менее интересным комментарием.
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“Ситуация выглядит по-идиотски”: Сюткин о «Голосе»

Кадр из передачи "Голос"
Один из четырех наставников музыкального шоу высказал свое мнение о ситуации, развернувшейся вокруг проекта. Его точку зрения на критику проекта со стороны зрителей и некоторых знаменитостей приводит издание Teleprogramma.pro.
Сюткин отметил, что все происходящее не шоу никак не зависит от указаний «сверху». Музыкант заявил, что на проекте каждый из наставников делает то, что считает нужным, а участники проходят в следующие этапы исключительно благодаря своему таланту. Лишь соперничество и конкурентная борьба имеют место на «Голосе», говорит Сюткин, отмечая, что все заявления о купленных местах на самом деле всего лишь слухи и домыслы.
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Видео дня. Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Женский форум
Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Мирослава Карпович
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