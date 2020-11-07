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«Ну какой Сочи»: Собчак осудили за отдых в Дубае 

Анастасия Иванова 1 час назад
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали в Сети за отдых в Дубае. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

«Ребят, ну какой на х**н «Сочи»?!?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» — подписала снимок телеведущая.

Подписчики обвинили Собчак в двуличности. Ей припомнили ее недавнее резкое высказывание о радикальных мусульманах. После критики телеведущая полетела в "сердце ислама".

«Странное желание — отдыхать среди "мусульман — дикарей, головорезов". Отчего ж не в Сочи?» — написали в комментариях.

Кроме того, Ксению Собчак упрекнули в том, что она была кандидатом в президенты и должна поддерживать отечественные курорты.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Собчак угрожают кавказцы.
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Звёзды , Фото , Ксения Собчак
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