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Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали в Сети за отдых в Дубае. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

«Ребят, ну какой на х**н «Сочи»?!?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» — подписала снимок телеведущая.

Подписчики обвинили Собчак в двуличности. Ей припомнили ее недавнее резкое высказывание о радикальных мусульманах. После критики телеведущая полетела в "сердце ислама".

«Странное желание — отдыхать среди "мусульман — дикарей, головорезов". Отчего ж не в Сочи?» — написали в комментариях.

Кроме того, Ксению Собчак упрекнули в том, что она была кандидатом в президенты и должна поддерживать отечественные курорты.