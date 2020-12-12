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На слуху: Павел Воля высказался о скандальной истории с девушкой 

Стелла Шмель 1 час назад
На слуху: Воля высказался о скандальной истории с девушкой
Фото: @pavelvolyaofficial
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Это такое неуважение!»: Лобода закатила скандал

Соцсети
В Москве проходят съемки популярной музыкальной премии «Золотой граммофон», в которой звезды получают награды за свою творческую деятельность. На красной дорожке отметились Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Лариса Долина и другие артисты.
Светлана Лобода на сегодняшний день считается одной из самых популярных певиц России. В связи с этим, ей доверили закрыть мероприятие одной из своих песен. Однако неожиданно что-то пошло не так. Организаторы премии рассказали, что до начала концерта Лобода разозлилась, хлопнула дверью и уехала из ВТБ-арены.
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10 звезд, чьи реальные имена знает лишь паспортный стол

kto-chto-gde.ru
А вы знаете, как по-настоящему зовут современных исполнителей? Их песни вы точно слышали, пусть и случайно. Взгляните, кто скрывается под необычными псевдонимами и завоевывает чарты последние лет 5 точно.
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Умер Валентин Гафт

Скончался актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист РСФСР Валентин Гафт.
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Где сейчас Марина Александрова

@mar_alexandrova
Карьера Марины Александровой в кино началась в 2000 году, и с тех пор она до сих пор часто появляется на экранах. Актриса прославилась благодаря роли Елизаветы в экранизации "Азазель". "Рамблер" рассказывает, что с ней происходит сейчас.
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Павел Воля прокомментировал скандал с девушкой

Кадр из шоу "Comedy Club"
Комик Павел Воля впервые дал комментарий после скандала о связях с несовершеннолетней девушкой. Об этом он высказался в эфире Comedy Club.

«Ко мне тоже прилетает эта новость. Я читаю и думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и дохрена дополнительных вопросов».

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Видео дня. Супермодели 90-х тогда и сейчас
Женский форум 1
Звёзды , Валентин Гафт , Лариса Долина , Марина Александрова , Павел Воля , Светлана Лобода , Ирина Дубцова , Полина Гагарина , РИА Новости
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