На слуху: Воля высказался о скандальной истории с девушкой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Светлана Лобода на сегодняшний день считается одной из самых популярных певиц России. В связи с этим, ей доверили закрыть мероприятие одной из своих песен. Однако неожиданно что-то пошло не так. Организаторы премии рассказали, что до начала концерта Лобода разозлилась, хлопнула дверью и уехала из ВТБ-арены.

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А вы знаете, как по-настоящему зовут современных исполнителей? Их песни вы точно слышали, пусть и случайно. Взгляните, кто скрывается под необычными псевдонимами и завоевывает чарты последние лет 5 точно.

Скончался актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист РСФСР Валентин Гафт.

@mar_alexandrova

Карьера Марины Александровой в кино началась в 2000 году, и с тех пор она до сих пор часто появляется на экранах. Актриса прославилась благодаря роли Елизаветы в экранизации "Азазель". "Рамблер" рассказывает, что с ней происходит сейчас.

Кадр из шоу "Comedy Club"

Комик Павел Воля впервые дал комментарий после скандала о связях с несовершеннолетней девушкой. Об этом он высказался в эфире Comedy Club.