На слуху: Воля высказался о скандальной истории с девушкой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Соцсети
В Москве проходят съемки популярной музыкальной премии «Золотой граммофон», в которой звезды получают награды за свою творческую деятельность. На красной дорожке отметились Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Лариса Долина и другие артисты.
Светлана Лобода на сегодняшний день считается одной из самых популярных певиц России. В связи с этим, ей доверили закрыть мероприятие одной из своих песен. Однако неожиданно что-то пошло не так. Организаторы премии рассказали, что до начала концерта Лобода разозлилась, хлопнула дверью и уехала из ВТБ-арены.
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А вы знаете, как по-настоящему зовут современных исполнителей? Их песни вы точно слышали, пусть и случайно. Взгляните, кто скрывается под необычными псевдонимами и завоевывает чарты последние лет 5 точно.
Скончался актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист РСФСР Валентин Гафт.
@mar_alexandrova
Карьера Марины Александровой в кино началась в 2000 году, и с тех пор она до сих пор часто появляется на экранах. Актриса прославилась благодаря роли Елизаветы в экранизации "Азазель". "Рамблер" рассказывает, что с ней происходит сейчас.
Кадр из шоу "Comedy Club"
Комик Павел Воля впервые дал комментарий после скандала о связях с несовершеннолетней девушкой. Об этом он высказался в эфире Comedy Club.
«Ко мне тоже прилетает эта новость. Я читаю и думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и дохрена дополнительных вопросов».