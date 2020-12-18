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На слуху: Шарапова объявила о помолвке 

Мария Грибова 2 часа назад
На слуху: Шарапова объявила о помолвке
Фото: @mariasharapova
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Как сейчас живет Настя Ивлеева

@nastyaivleeva
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева является одной из самых высокооплачиваемых в российском сегменте Instagram в 2020 году. Ее доход оценивается в $0,61 млн Читать новость полностью.

ТНТ закрывает шоу «Дом-2»

Кадр из телешоу «Дом-2»
По данным журналистов, ведущие проекта узнали о закрытии «Дома-2» на совещании, которое прошло с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря. Продюсеры решили закрыть проект из-за низких рейтингов.
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Шарапова объявила о помолвке

@mariasharapova
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала в своем Instagram-аккаунте о помолвке.
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Гадкие высказывания актеров друг о друге

bigpicture.ru
Актеры редко говорят друг о друге плохо. По крайней мере, публично. Мы собрали воедино эти редкие случаи.
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Лолита нашла способ заработать в пандемию

@lolitamilyavskaya
Певица Лолита рассказала, что не бросила свой коллектив в разгар кризиса в сфере концертной деятельности из-за пандемии коронавируса.
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Видео дня. Секреты звезд, раскрытые их помощниками
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Звёзды , Мария Шарапова
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