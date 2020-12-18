На слуху: Шарапова объявила о помолвке 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@nastyaivleeva

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева является одной из самых высокооплачиваемых в российском сегменте Instagram в 2020 году. Ее доход оценивается в $0,61 млн Читать новость полностью.

Кадр из телешоу «Дом-2»

По данным журналистов, ведущие проекта узнали о закрытии «Дома-2» на совещании, которое прошло с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря. Продюсеры решили закрыть проект из-за низких рейтингов.

@mariasharapova

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала в своем Instagram-аккаунте о помолвке.

bigpicture.ru

Актеры редко говорят друг о друге плохо. По крайней мере, публично. Мы собрали воедино эти редкие случаи.

@lolitamilyavskaya

Певица Лолита рассказала, что не бросила свой коллектив в разгар кризиса в сфере концертной деятельности из-за пандемии коронавируса.