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На слуху: бывший ведущий назвал минусы «Орла и решки» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
На слуху: бывший ведущий назвал минусы «Орла и решки»
Фото: @ptuxerman
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Михаил Любимов вспомнил о романе с Натальей Фатеевой

Кадр из программы "Судьба человека"
Писатель и разведчик Михаил Любимов в эфире программы "Судьба человека" рассказал о тайном романе с советской актрисой Натальей Фатеевой. Отношения между ними завязались, когда Любимов служил в Лондоне.
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Энистон "отменяют" из-за неудачной шутки в Сети

@jenniferaniston
Звезда ситкома "Друзья" встретила Рождество в своем загородном особняке в компании собак. Энистон продемонстрировала одно из украшений на елке: деревянный круг с высеченной на нем надписью: "Наша первая пандемия 2020".
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Телеведущая разрыдалась в прямом эфире и сорвала съемки

Кадр из шоу BBC Breakfast
Ведущая британского утреннего шоу BBC Breakfast Луиза Минчин расплакалась в прямом эфире и чуть не сорвала программу. Из-за рыданий женщины руководству пришлось ненадолго прервать эфир на рекламную паузу.
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Бывший ведущий назвал минусы "Орла и решки"

@ptuxerman
Бывший ведущий передачи "Орел и решка" и YouTube-блогер Антон Птушкин рассказал о минусах съемок в программе. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Юрию Дудю.
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Как сейчас выглядит Кармелита

Кадр из сериала "Кармелита"
Уроженка Красного Кута Юлия Зимина прославилась на всю страну в 2005 году после показа мелодраматического сериала «Кармелита». Гордая и страстная цыганка в ее исполнении покорила всех зрителей канала «Россия 1».
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Видео дня. Чем опасны стиральные порошки
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Звёзды , Юлия Зимина , Наталья Фатеева , Антон Птушкин , Михаил Любимов
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