На слуху: бывший ведущий назвал минусы «Орла и решки» 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из программы "Судьба человека"

Писатель и разведчик Михаил Любимов в эфире программы "Судьба человека" рассказал о тайном романе с советской актрисой Натальей Фатеевой. Отношения между ними завязались, когда Любимов служил в Лондоне.

@jenniferaniston

Звезда ситкома "Друзья" встретила Рождество в своем загородном особняке в компании собак. Энистон продемонстрировала одно из украшений на елке: деревянный круг с высеченной на нем надписью: "Наша первая пандемия 2020".

Кадр из шоу BBC Breakfast

Ведущая британского утреннего шоу BBC Breakfast Луиза Минчин расплакалась в прямом эфире и чуть не сорвала программу. Из-за рыданий женщины руководству пришлось ненадолго прервать эфир на рекламную паузу.

@ptuxerman

Бывший ведущий передачи "Орел и решка" и YouTube-блогер Антон Птушкин рассказал о минусах съемок в программе. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Юрию Дудю.

Кадр из сериала "Кармелита"