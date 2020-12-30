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«Не помнит, что случилось»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца после падения 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Фото: globallookpress.com
Сын музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после госпитализации. Об этом сообщает Пятый канал.
Продюсер попал в больницу с травмами 29 декабря. По его словам, он неудачно упал с лестницы. Бари Алибасов— младший рассказал, что его отец мог потерять память:

"Пока он ничего не говорит или действительно ничего не помнит. Такое впечатление, что не помнит, что случилось".

Согласно заключению медиков, продюсер, действительно, получил "большой ушиб" в результате падения. Большого количества алкоголя в его крови не обнаружили.
Представитель продюсера Вадим Горжанкин сообщил "РИА Новости", что сейчас Алибасова уже выписали из больницы:

"К счастью, переломов нет".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Бари Алибасов перепишет наследство на обезьяну.
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Звёзды , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов , РИА Новости
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