Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после госпитализации. Об этом сообщает Пятый канал.
Продюсер попал в больницу с травмами 29 декабря. По его словам, он неудачно упал с лестницы. Бари Алибасов— младший рассказал, что его отец мог потерять память:
"Пока он ничего не говорит или действительно ничего не помнит. Такое впечатление, что не помнит, что случилось".
Согласно заключению медиков, продюсер, действительно, получил "большой ушиб" в результате падения. Большого количества алкоголя в его крови не обнаружили.
Представитель продюсера Вадим Горжанкин сообщил "РИА Новости", что сейчас Алибасова уже выписали из больницы:
"К счастью, переломов нет".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бари Алибасов перепишет наследство на обезьяну.