На слуху: Лобода вернется в «Голос», потому что ее попросили 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Спортивный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что хотел бы поработать с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой в каком-нибудь проекте. Причем, совсем не обязательно это должен быть спортивный проект.

В начале февраля на Первом канале ожидается выход нового, восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Уже известны имена наставников — это Василий Вакуленко , более известный рэпер Баста, Светлана Лобода и Егор Крид

Американский рокер Мэрилин Мэнсон из-за обвинения в сексуальном насилии, прозвучавшем со стороны актрисы Эван Рэйчел Вуд, потерял работу. От сотрудничества с ним отказались музыкальный лейбл и две киностудии. После этого музыкант высказался о происходящем в своем Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/shakira

2 февраля 44 года исполнятся одной из самых ярких певиц, Шакире. Девушка родилась в Колумбии и начала писать стихи в четыре года, а уже в начале нулевых ее песни знал весь мир. "Рамблер" рассказывает все, что вы не знали об этой певице.