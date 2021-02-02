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На слуху: Лобода вернется в «Голос», потому что ее попросили 

Стелла Шмель 1 час назад
На слуху: Лобода вернется в «Голос», потому что ее попросили
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Губерниев готов подтянуть Загитову в технике речи

Спортивный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что хотел бы поработать с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой в каком-нибудь проекте. Причем, совсем не обязательно это должен быть спортивный проект.
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Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос»

В начале февраля на Первом канале ожидается выход нового, восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Уже известны имена наставников — это Василий Вакуленко, более известный рэпер Баста, Светлана Лобода и Егор Крид.
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Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения Эван Рэйчел Вуд в насилии

Американский рокер Мэрилин Мэнсон из-за обвинения в сексуальном насилии, прозвучавшем со стороны актрисы Эван Рэйчел Вуд, потерял работу. От сотрудничества с ним отказались музыкальный лейбл и две киностудии. После этого музыкант высказался о происходящем в своем Instagram-аккаунте.
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Самый высокий IQ среди звезд: что известно о певице Шакире

https://www.instagram.com/shakira
2 февраля 44 года исполнятся одной из самых ярких певиц, Шакире. Девушка родилась в Колумбии и начала писать стихи в четыре года, а уже в начале нулевых ее песни знал весь мир. "Рамблер" рассказывает все, что вы не знали об этой певице.
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Комиссаров предрек провал продолжению "Дома-2"

Создатель шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров высказался о том, каким видит будущее проекта. Об этом он сообщил изданию Teleprogramma.pro.
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Видео дня. Почему Лолита не может иметь детей
Женский форум 1
Звёзды , Баста , Крид , Мэрилин Мэнсон , Эван Вуд , Валерий Комиссаров , Шакира , Светлана Лобода , Дмитрий Губерниев , РИА Новости
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