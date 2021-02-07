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На слуху: Жигунов ответил на слухи о лечении в клинике 

Стелла Шмель 1 час назад
На слуху: Жигунов ответил на слухи о лечении в клинике
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Он почернел, когда узнал": вдова Грачевского рассказала о COVID-19 у мужа

@belotserkovskaia_official
Вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, в эфире программы "Пусть говорят" рассказала, как муж боролся с COVID-19.
Придя с работы в декабре, создатель "Ералаша" ощутил легкий озноб. Жена сделала ему экпресс-тест на коронавирус, который оказался положительным.
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Жигунов ответил на слухи о лечении в психиатрической клинике

@zhigunov_sergey
Сергей Жигунов ответил на слухи о лечении в психиатрической клинике.
Не так давно в СМИ появилась информация о том, что у актера возникли проблемы с ментальным здоровьем, из-за чего он оказался в соответствующем учреждении.
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Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно

@nikolaibaskov
"Золотой голос России" Николай Басков долгие годы пользуется особой популярностью и авторитетом, однако о его личной жизни известно немногое.
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Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»

Кадр из сериала "Бандитский Петербург"
Ольга Дроздова смогла состоятся как талантливая актриса, профессиональная наставница для подрастающего поколения талантов, любимая жена и заботливая мать. Но путь к личному счастью у этой неординарной женщины оказался долгим и полным трудностей.
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Уилл Смит сыграет главную роль в фильме от режиссера "Дэдпула"

Известный американский актер утвержден на главную роль в фильме "Быстрый и свободный" от режиссера Дэвида Литча. Он известен работой над лентой об антисупергерое — Дэдпуле.
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Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Женский форум
Звёзды , Сергей Жигунов , Екатерина Белоцерковская , Ольга Дроздова , Николай Басков , Дэвид Литч , Уилл Смит
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