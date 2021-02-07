На слуху: Жигунов ответил на слухи о лечении в клинике 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@belotserkovskaia_official

Вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская , в эфире программы "Пусть говорят" рассказала, как муж боролся с COVID-19.

Придя с работы в декабре, создатель "Ералаша" ощутил легкий озноб. Жена сделала ему экпресс-тест на коронавирус, который оказался положительным.

@zhigunov_sergey

Сергей Жигунов ответил на слухи о лечении в психиатрической клинике.

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что у актера возникли проблемы с ментальным здоровьем, из-за чего он оказался в соответствующем учреждении.

@nikolaibaskov

"Золотой голос России" Николай Басков долгие годы пользуется особой популярностью и авторитетом, однако о его личной жизни известно немногое.

Кадр из сериала "Бандитский Петербург"

Ольга Дроздова смогла состоятся как талантливая актриса, профессиональная наставница для подрастающего поколения талантов, любимая жена и заботливая мать. Но путь к личному счастью у этой неординарной женщины оказался долгим и полным трудностей.