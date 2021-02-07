На слуху: Жигунов ответил на слухи о лечении в клинике 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
@belotserkovskaia_official
Вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, в эфире программы "Пусть говорят" рассказала, как муж боролся с COVID-19.
Придя с работы в декабре, создатель "Ералаша" ощутил легкий озноб. Жена сделала ему экпресс-тест на коронавирус, который оказался положительным.
@zhigunov_sergey
Сергей Жигунов ответил на слухи о лечении в психиатрической клинике.
Не так давно в СМИ появилась информация о том, что у актера возникли проблемы с ментальным здоровьем, из-за чего он оказался в соответствующем учреждении.
@nikolaibaskov
"Золотой голос России" Николай Басков долгие годы пользуется особой популярностью и авторитетом, однако о его личной жизни известно немногое.
Кадр из сериала "Бандитский Петербург"
Ольга Дроздова смогла состоятся как талантливая актриса, профессиональная наставница для подрастающего поколения талантов, любимая жена и заботливая мать. Но путь к личному счастью у этой неординарной женщины оказался долгим и полным трудностей.
Известный американский актер утвержден на главную роль в фильме "Быстрый и свободный" от режиссера Дэвида Литча. Он известен работой над лентой об антисупергерое — Дэдпуле.