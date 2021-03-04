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Почему родители Паулины Андреевой были против Бондарчука 

Полина Алферова 2 часа назад
На днях стало известно, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями. У супругов родился сын, которого назвали Иваном. "Рамблер" рассказывает, как 53-летний режиссер и 32-летняя актриса стали парой и почему родители Паулины сначала были против их брака.
Андреева и Бондарчук вместе с 2015 года. Чтобы избежать слухов, они долгое время не афишировали свои отношения и не высказывались о личной жизни. Перед тем, как познакомиться, Бондарчук несколько раз ходил на спектакли с будущей женой. Впервые он увидел Паулину в МХТ. Его пригласил Игорь Верник на премьеру спектакля "№ 13D". После выхода сериала "Метод", в котором актриса сыграла главную роль, они узнали друг друга лично, и вскоре между ними завязались романтические отношения.
У пары более 20 лет разницы в возрасте. Именно это стало причиной, по которой родители Паулины Андреевой негативно отреагировали на отношения дочери с известным режиссером. Кроме того, на тот момент Бондарчук еще официально не развелся со своей бывшей супругой Светланой, хотя они уже считали друг друга просто друзьями. Но близких актрисы волновало, как отреагируют на их роман люди.
Поженились Сергей Бондарчук и Паулина Андреева спустя четыре года отношений — в 2019 году. Как рассказывали друзья режиссера, он почти сразу хотел жениться на своей возлюбленной, но такой поступок казался ему некрасивым по отношению к бывшей супруге.
Видео дня. Звезды, которые родили после 40
Женский форум
Звёзды , Фото , Сергей Бондарчук , Паулина Андреева , Игорь Верник , Федор Бондарчук
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