Почему родители Паулины Андреевой были против Бондарчука 

Федор Бондарчук На днях стало известно, что Паулина Андреева стали родителями . У супругов родился сын, которого назвали Иваном. "Рамблер" рассказывает, как 53-летний режиссер и 32-летняя актриса стали парой и почему родители Паулины сначала были против их брака.

Андреева и Бондарчук вместе с 2015 года. Чтобы избежать слухов, они долгое время не афишировали свои отношения и не высказывались о личной жизни. Перед тем, как познакомиться, Бондарчук несколько раз ходил на спектакли с будущей женой. Впервые он увидел Паулину в МХТ. Его пригласил Игорь Верник на премьеру спектакля "№ 13D". После выхода сериала "Метод", в котором актриса сыграла главную роль, они узнали друг друга лично, и вскоре между ними завязались романтические отношения.

У пары более 20 лет разницы в возрасте. Именно это стало причиной, по которой родители Паулины Андреевой негативно отреагировали на отношения дочери с известным режиссером. Кроме того, на тот момент Бондарчук еще официально не развелся со своей бывшей супругой Светланой, хотя они уже считали друг друга просто друзьями. Но близких актрисы волновало, как отреагируют на их роман люди.