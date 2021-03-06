На слуху: дочь Трофима стала причиной скандала на «Голосе» 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
@bmoiseevpro
В Сети уже давно говорят о плохом самочувствии Бориса Моисеева. Не так давно артист пережил инсульт, последствия которого отразились на его состоянии. В честь своего дня рождения певец впервые за долгое время опубликовал новое фото.
Globallookpress.com
Известный иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем диагнозе в студии ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Он признался, что у него рак лимфатической системы. Болезнь была обнаружена практически случайно, во время очередного медицинского осмотра.
@viagra_officially
Новая участница группы «ВИА Гра» Ксения Попова раскрыла условия контракта с продюсером Константином Меладзе. Об этом она сообщила в шоу «СЛАВА+».
@zvezdatrof
Не успели зрители отойти от истории, связанной с появлением на шоу «Голос. Дети» дочерей певицы Алсу и телеведущего Романа Будникова, как назрел новый скандал. В проекте приняла участие наследница Сергея Трофимова, и к ней повернулись все судьи.
Кадр из сериала "Бригада"
Актер Дмитрий Дюжев в эфире программы «Мой герой» рассказал, что его близкий друг 47-летний театральный режиссер Сергей Безруков перенес сердечный приступ прямо на сцене. Его слова передает Teleprogramma.pro.