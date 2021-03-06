На слуху: дочь Трофима стала причиной скандала на «Голосе» 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@bmoiseevpro

В Сети уже давно говорят о плохом самочувствии Бориса Моисеева. Не так давно артист пережил инсульт, последствия которого отразились на его состоянии. В честь своего дня рождения певец впервые за долгое время опубликовал новое фото.

Globallookpress.com

Известный иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем диагнозе в студии ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Он признался, что у него рак лимфатической системы. Болезнь была обнаружена практически случайно, во время очередного медицинского осмотра.

@viagra_officially

Новая участница группы «ВИА Гра» Ксения Попова раскрыла условия контракта с продюсером Константином Меладзе. Об этом она сообщила в шоу «СЛАВА+».

@zvezdatrof

Не успели зрители отойти от истории, связанной с появлением на шоу «Голос. Дети» дочерей певицы Алсу и телеведущего Романа Будникова , как назрел новый скандал. В проекте приняла участие наследница Сергея Трофимова , и к ней повернулись все судьи.

Кадр из сериала "Бригада"