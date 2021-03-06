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На слуху: дочь Трофима стала причиной скандала на «Голосе» 

Полина Алферова 1 час назад
На слуху: дочь Трофима стала причиной скандала на «Голосе»
Фото: @zvezdatrof
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Борис Моисеев впервые поделился фото после инсульта

@bmoiseevpro
В Сети уже давно говорят о плохом самочувствии Бориса Моисеева. Не так давно артист пережил инсульт, последствия которого отразились на его состоянии. В честь своего дня рождения певец впервые за долгое время опубликовал новое фото.
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Фокусник Сафронов объяснил, почему лечит рак в обычной клинике

Globallookpress.com
Известный иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем диагнозе в студии ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Он признался, что у него рак лимфатической системы. Болезнь была обнаружена практически случайно, во время очередного медицинского осмотра.
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Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе

@viagra_officially
Новая участница группы «ВИА Гра» Ксения Попова раскрыла условия контракта с продюсером Константином Меладзе. Об этом она сообщила в шоу «СЛАВА+».
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На детском «Голосе» скандал — к дочери Трофима повернулись все судьи

@zvezdatrof
Не успели зрители отойти от истории, связанной с появлением на шоу «Голос. Дети» дочерей певицы Алсу и телеведущего Романа Будникова, как назрел новый скандал. В проекте приняла участие наследница Сергея Трофимова, и к ней повернулись все судьи.
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Друг Безрукова сообщил, как актер пережил сердечный приступ на сцене

Кадр из сериала "Бригада"
Актер Дмитрий Дюжев в эфире программы «Мой герой» рассказал, что его близкий друг 47-летний театральный режиссер Сергей Безруков перенес сердечный приступ прямо на сцене. Его слова передает Teleprogramma.pro.
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Видео дня. Как быстро убрать синяки
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Звёзды , Борис Моисеев , Сергей Трофимов , Роман Будников , Константин Меладзе , Сергей Сафронов , Дмитрий Дюжев , НТВ
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