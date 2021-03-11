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На слуху: бывшая жена Абрамовича родила от греческого миллиардера

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: бывшая жена Абрамовича родила от греческого миллиардера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жена Мамаева заявила об официальном разводе

@alana_mamaeva
Девушка отметила, что супруги расстаются по обоюдному согласию «мирно и без скандалов». Она также уточнила, что не намерена претендовать на имущество и алименты, а также разрешит мужу видеться с детьми «в любое время дня и ночи».

Бывшая жена Абрамовича родила от греческого миллиардера

В конце прошлого года стало известно о беременности бывшей жены Романа Абрамовича Даши Жуковой, которая в 2019 году вышла замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. И сегодня, 11 марта, в семье случилось пополнение.

Артист «Кривого зеркала» вспомнил о встрече с трансвеститом на сайте знакомств

ПЧЁЛКА / YouTube
Артист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов поделился неудачным опытом знакомства через Интернет. На своем YouTube-канале «Пчелка» он рассказал, что однажды познакомился там с трансвеститом.

Шахназаров подтвердил, что актеры могут получать до 300 тысяч рублей в день

Globallookpress.com
Режиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда» подтвердил слова Никиты Михалкова о том, что некоторые актеры получают по 150-300 тысяч рублей за один съемочный день.

Ролик Manizha набрал миллион просмотров за сутки

Manizha была отобрана для выступления на конкурсе благодаря зрительскому голосованию на Первом канале. В числе претендентов от России также были Антон Беляев с проектом Therr Maitz и группа 2Маши.
Звёзды,Даша Жукова,Антон Беляев,Роман Абрамович,Карен Шахназаров,Александр Морозов,Никита Михалков,Комсомольская правда,РИА Новости,
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