На слуху: бывшая жена Абрамовича родила от греческого миллиардера

Девушка отметила, что супруги расстаются по обоюдному согласию «мирно и без скандалов». Она также уточнила, что не намерена претендовать на имущество и алименты, а также разрешит мужу видеться с детьми «в любое время дня и ночи».
В конце прошлого года стало известно о беременности бывшей жены Романа АбрамовичаДаши Жуковой, которая в 2019 году вышла замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. И сегодня, 11 марта, в семье случилось пополнение.
Артист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов поделился неудачным опытом знакомства через Интернет. На своем YouTube-канале «Пчелка» он рассказал, что однажды познакомился там с трансвеститом.
Режиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда» подтвердил слова Никиты Михалкова о том, что некоторые актеры получают по 150-300 тысяч рублей за один съемочный день.