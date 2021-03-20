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На слуху: Лобода объяснила, почему не выбрала «девочку с хрустальным голосом» 

Полина Алферова 3 часа назад
На слуху: Лобода объяснила, почему не выбрала «девочку с хрустальным голосом»
Фото: @lobodaofficial
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Анастасия Стоцкая объявила о расставании с мужем

@100tskaya
В эфире радиопередачи «Все к лучшему» певица в беседе с Юлией Барановской призналась, что разошлась с супругом, Сергеем Абгаряном, 2,5 года назад.
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Иеромонах Фотий рассказал о травле после победы в шоу «Голос»

@photymochalov
В эфире YouTube-шоу «Хочу с…» в разговоре с ведущей Ксаной Сергиенко победитель четвертого сезона шоу «Голос» вспомнил о том, как стал объектом зависти и травли. Фотий отметил, что некоторые люди начали проявлять враждебность еще во время его участия в проекте.
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«Я вынужден закрыть «Холостяк»: Тимати обратился к фанатам

@timatiofficial
Восьмой сезон «Холостяка», главным героем которого стал Тимати, с нетерпением ждали все поклонники шоу и самого исполнителя. Но главная интрига шоу — имя победительницы — была раскрыта сразу же после первого выпуска.
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Возможная пассия Ефремова судится из-за съемной квартиры

kino-teatr.ru
Актриса Дарья Белоусова требует более 300 тысяч рублей от хозяйки съемной квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По информации издания Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре столицы остался в съемной квартире актрисы. На этом основании ее заподозрили в близких отношениях с актером.
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Лобода объяснила, почему не выбрала «девочку с хрустальным голосом»

@lobodaofficial
Зрители осудили решение жюри в новом выпуске шоу «Голос. Дети». Участница слепых прослушиваний Елена Чеснокова произвела глубокое впечатление на зрителей своим «хрустальным» голосом. Она исполнила песню Родыгина и Варшавского «Белым снегом». Но судьи не проявили интереса к конкурсантке.
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Видео дня. Что делает с организмом кунжут
Женский форум
Звёзды , Анастасия Стоцкая , Михаил Ефремов , Тимати , Ксана Сергиенко , Елена Чеснокова , Юлия Барановская , Дарья Белоусова , Кино-Театр.Ру
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