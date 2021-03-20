На слуху: Лобода объяснила, почему не выбрала «девочку с хрустальным голосом» 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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В эфире радиопередачи «Все к лучшему» певица в беседе с Юлией Барановской призналась, что разошлась с супругом, Сергеем Абгаряном, 2,5 года назад.

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В эфире YouTube-шоу «Хочу с…» в разговоре с ведущей Ксаной Сергиенко победитель четвертого сезона шоу «Голос» вспомнил о том, как стал объектом зависти и травли. Фотий отметил, что некоторые люди начали проявлять враждебность еще во время его участия в проекте.

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Восьмой сезон «Холостяка», главным героем которого стал Тимати, с нетерпением ждали все поклонники шоу и самого исполнителя. Но главная интрига шоу — имя победительницы — была раскрыта сразу же после первого выпуска.

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Актриса Дарья Белоусова требует более 300 тысяч рублей от хозяйки съемной квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По информации издания Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре столицы остался в съемной квартире актрисы. На этом основании ее заподозрили в близких отношениях с актером.

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